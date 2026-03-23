Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) adjudica un nuevo plan asfaltado con una inversión de 1,5 millones

Operarios municipales asfaltando una calle de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha adjudicado el nuevo plan de asfaltado de vías urbanas, una actuación estratégica dotada con 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, que, una vez formalizado el contrato, será desarrollado.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que se trata del plan de mayor cuantía ejecutado hasta la fecha en la ciudad y supone "un paso decisivo" en la mejora de la movilidad, la seguridad vial y la calidad del espacio público.

Con la suma de este nuevo contrato, la inversión en este ámbito alcanza en torno a los cuatro millones de euros en lo que va de mandato, a los que hay que añadir, las inversiones destinadas a los nuevos aparcamientos tácticos también ejecutados.

Este proyecto responde a una triple finalidad. Por un lado, reforzar el mantenimiento urbano permanente y avanzar en el embellecimiento de la ciudad, lo que contribuye a mejorar directamente la calidad de vida de la ciudadanía y consolida, al mismo tiempo, la estrategia municipal de potenciar la inversión en San Fernando.

En segundo lugar, el desarrollo y mejora de las principales vías de circulación, unas arterias de comunicación que son esenciales para garantizar una movilidad fluida y segura. Y en tercer lugar, ampliar y ordenar ampliando su uso eficiente de zonas de aparcamiento en distintos puntos, dando así respuesta a una de las demandas más reiteradas por parte de los vecinos y vecinas.

Entre las actuaciones más relevantes se encuentran las que se llevarán a cabo en avenidas Cayetano Roldán y Rafael Alberti, donde se ejecutarán mejoras sustanciales que incrementarán la visibilidad, optimizarán la circulación de vehículos y reforzarán la seguridad de peatones y conductores. Estas intervenciones también tendrán un impacto significativo en el embellecimiento urbano de estas zonas.

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha destacado que este plan "no es solo una inversión en asfaltado sino una apuesta clara por el modelo de ciudad que queremos, una ciudad más moderna, más segura, más ordenada y más amable para vivir". En este sentido, ha subrayado que cada actuación está pensada para "mejorar el día a día de la ciudadanía, facilitando la movilidad, aumentando la seguridad y dignificando nuestros espacios urbanos".

El Ayuntamiento ha destacado la actuación en la avenida Alcalde de Cayetano Roldán, donde se eliminará y reordenará en la calzada el carril bici situado en la mediana central, actualmente en desuso y considerado inseguro al no cumplir con los requisitos técnicos necesarios. La medida permitirá ampliar la mediana, mejorar la distribución del espacio y reordenar elementos urbanos como los contenedores, aumentando así la visibilidad y reduciendo riesgos.

Otra de las vías contemplada es la avenida Pery Junquera en sus dos tramos que van desde donde acaba la obra de desdoble que actualmente se está ejecutando. De esta manera, la nueva actuación llegaría desde el puente de Bahía Sur hasta el de la Casería.

De este modo, cuando acaben las obras y el asfaltado, quedará toda la avenida Pery Junquera, desde su entrada sur desde Janer hasta el puente de Bahía Sur con una doble vía y al mismo tiempo con una mejora en asfaltado hasta el final de la avenida.

Estas actuaciones permitirán mejorar la continuidad de la vía y reforzar su papel como eje fundamental de comunicación en la ciudad.

Junto a la mejora de las vías, este plan tiene como pilar fundamental la adecuación de nuevas zonas de aparcamiento. En paralelo al desarrollo de la red de aparcamientos tácticos, esta campaña de asfaltado permitirá adecentar espacios de tierra sin ordenar que el vecindario ya vienen utilizando. En concreto, se actuará en los entornos de la plaza Neptuno, San Quintín y Escritora María Zambrano.

Mediante su asfaltado, señalización y correcta distribución, el Ayuntamiento generará áreas de estacionamiento "más dignas y eficientes". En total, se habilitarán 75 plazas regladas en estos puntos, logrando incrementar su capacidad actual entre un 20% y un 30% gracias a un mayor aprovechamiento del espacio.

Además, se acometerán trabajos de asfaltado en otras vías relevantes como el puente del Gran Poder, Tomás del Valle, General Lobo y diferentes calles y paseos que han sido priorizados y tratados con los colectivos vecinales y especialmente con las federaciones vecinales. Precisamente, el adecentamiento de las zonas de aparcamiento antes referidas ha sido una de las principales reivindicaciones de este colectivo.

En resumen, el plan actuará sobre cinco grandes avenidas, diversas calles de la ciudad y varias bolsas de aparcamiento. Así, las actuaciones previstas en este plan de asfaltado se centran en mejorar de forma integral el estado de las calles, tanto en superficie como en elementos clave para la seguridad y la accesibilidad. Además, se mejorará el sistema de drenaje para evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvia.

En materia de accesibilidad y seguridad, se reconstruirán pasos de peatones para adaptarlos a la normativa vigente y mejorar su visibilidad, especialmente en avenidas de gran tráfico, y se intervendrá en acerados que se encuentran en mal estado o que resultan insuficientes, ampliándolos y adecuándolos a los criterios actuales de accesibilidad.

Por último, todas las actuaciones se completarán con la correspondiente señalización horizontal, incluyendo líneas, flechas y marcas viales con pintura reflectante, lo que contribuirá a mejorar la seguridad y la organización del tráfico en las vías renovadas.

A este conjunto de actuaciones se sumarán en las próximas semanas nuevos proyectos que saldrán a licitación de forma independiente debido a su envergadura. Entre ellos destacan las intervenciones en el entorno del Mercado de San Antonio y dos aparcamientos tácticos que se incorporan a la red actual, el aparcamiento en avenida San Juan Bosco, frente a la piscina municipal de la Magdalena, y el del Centro de Salud de Camposoto.

Asimismo, el Ayuntamiento ha indicado que se encuentra ejecutando actuaciones de mejora en firmes afectados por las lluvias, con una inversión superior a 304.000 euros para un total de 83 actuaciones en diversas calles que habían sufrido socavones y daños por las intensas lluvias, incluyendo intervenciones en vías como San Onofre, Manuel de Falla, San Marcos, Tomás del Valle o Reyes Católicos, entre otras.

"Estamos construyendo una ciudad mejor, actuando barrio a barrio y calle a calle, atendiendo las necesidades reales de la ciudadanía y planificando el futuro con responsabilidad", ha aseverado la alcaldesa.