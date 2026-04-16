Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) entrega el viernes a sus familias los restos de dos represaliados del franquismo

Fosas en el patio civil del cementerio municipal de Trebujena (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

TREBUJENA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) va a celebrar este viernes 17 de abril a las 19,00 horas un acto de entrega a sus familias de los restos de dos víctimas de la represión franquista que fueron identificadas en el cementerio municipal en el marco de las Jornadas de Memoria Histórica.

Las víctimas identificadas son Juan José García Barea y Juan Vela Ruiz 'Marchena', naturales de la población sevillana de Lebrija, y que fueron "asesinados y arrojados a la fosa común del cementerio municipal", como ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

La identificación de estas dos personas ha sido posible por la donación de ADN por parte de sus familiares al Ayuntamiento.

Estas víctimas identificadas se unen a Francisco Cano Montenegro, Francisco Pulido Campos, Eusebio Valderas García y José María Valderas García, cuyas familias recibieron sus restos el pasado 9 de febrero de 2025.

El acto, abierto al público en la plaza del Ayuntamiento, supondrá "un momento de profundo significado", en el que "sus familias podrán, tras décadas de espera, darles una sepultura digna", como se ha indicado al respecto del mismo, en el que participarán familiares de las víctimas y representantes de la Mesa por la Recuperación de la Memoria de Trebujena, cuyo trabajo ha sido "fundamental" en todo el proceso.

El Ayuntamiento de Trebujena, en colaboración con la Universidad de Granada, continúa avanzando en las labores de identificación de los restos exhumados en 2021 en el patio civil del cementerio municipal, donde se localizaron 76 cuerpos en 14 fosas comunes.

Con este acto, Trebujena ha mostrado "su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia", acompañando a las familias en un proceso que han calificado de "necesario para la dignificación de las víctimas y la recuperación de su historia".