Bahía Sur, en San Fernando (Cádiz), realizará una campaña de concienciación sobre el uso de pantallas en la infancia. - CC BAHÍA SUR

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Bahía Sur llevará a cabo del 17 al 25 de octubre una campaña de concienciación ciudadana sobre los efectos del uso excesivo de pantallas en niños. La iniciativa viene motivada por los datos a los que apuntan diversos estudios, en los que se estima que 44.892 niños de entre 0 y 11 años podrían estar expuestos a un uso abusivo de pantallas en la provincia de Cádiz.

Según han explicado desde Bahía Sur, "el tiempo recomendado de pantallas en niños va desde cero minutos en niños menores de 2 años, a 20 minutos al día para niños entre 2 y 6 años o un máximo de una hora diaria para niños hasta los 11 años.

Asimismo, han recordado que los efectos producidos por el uso excesivo de pantallas en niños menores de 11 años incluyen dificultad para conciliar el sueño o mantenerlo por luz azul o excitación, retrasos en habla, atención, agresividad, ansiedad, estrés, déficit de atención, sedentarismo, sobrepeso, o miopía entre otros.

Por ello, y en su labor de ser "parte activa de la sociedad", Bahía Sur llevará a cabo una campaña de concienciación que pasará por los colegios de San Fernando y que incluirá una mesa debate que se grabará en formato podcast con expertos e 'influencers' especializados en desarrollo infantil, además de actividades gratuitas en familia.

RAFAEL GUERRERO, EN BAHÍA SUR

La iniciativa 'Zona Cero Pantallas' contará en Bahía Sur con la presencia de Rafael Guerrero, psicólogo especializado en Psicología Clínica y de la Salud, doctor en Educación y, también, divulgador en redes sociales --con más de 550.000 seguidores en su perfil de Instagram--. Ha publicado 22 libros y recientemente ha lanzado su propio podcast. Además, ofrece conferencias en congresos nacionales e internacionales.

Según han explicado desde el complejo isleño, "Guerrero combina su experiencia médica con un lenguaje claro y empático, llegando a miles de familias a través de sus redes sociales, conferencias y publicaciones".

El próximo 17 de octubre, a partir de las 11,00 horas, Guerrero liderará una mesa debate junto a la neuroeducadora isleña Elvira Perejón --quien también cuenta con más de 450.000 seguidores en su perfil social--, en la que abordarán los efectos del uso excesivo de pantallas en niños y adolescentes, que abarcan desde consecuencias en su desarrollo físico y emocional, hasta estrategias prácticas para un uso equilibrado de la tecnología en el hogar.

Desde el centro comercial han recordado que la sesión incluirá "ejemplos reales, consejos aplicables en el día a día y un turno de preguntas para que las familias asistentes puedan resolver sus dudas directamente con los expertos".

Esta charla se llevará a cabo en la zona de restauración del complejo, y la asistencia podrá ser reservada para los miembros BahíaSur Club en su 'app' a partir del próximo viernes 10 de octubre. La cita se completará con una firma de libros de Rafael Guerrero, que tendrá lugar de 13,00 a 14,30 horas en el propio centro comercial.

ACTIVIDADES SIN PANTALLAS PARA TODOS

Además de la mesa debate, que será también grabada en formato podcast, la campaña 'Zona Cero Pantallas' desarrollará un completo programa de actividades gratuitas para concienciar sobre un uso saludable de la tecnología en la infancia.

Así, los días 17 y 18 se habilitará en la zona del paseo marítimo un espacio de juegos analógicos donde "redescubrir clásicos" como el futbolín, las chapas, el scalextric o la rayuela. En la galería comercial, desde el mismo día 17 al 25 de octubre, se instalará una zona de taquillas monitorizadas, en las que los usuarios podrán depositar su móvil durante el tiempo establecido y canjearlo por puntos club.

La intención de estas iniciativas consiste en "poner de manifiesto la importancia, tanto en niños como en adultos, de alejarnos de las pantallas y volver a disfrutar de actividades sociales fuera de ellas", según han indicado desde el centro.

Otra de las actividades destacadas pasará por el taller de pintura en familia 'Ilusionarte', que también se realizará el viernes 17 de octubre, de la mano de la Asociación Sosyego, que "reconoce y apoya" la labor "silenciosa y vital" de los cuidadores de personas dependientes, especialmente con alzhéimer.

Para inscribirse, los interesados deberán apuntarse al sorteo de plazas disponibles que el centro comercial activará en su 'app'. En él, se sortearán seis plazas dobles para disfrutar de este plan que busca "cambiar las pantallas por pinceles para dar rienda suelta a la creatividad e imaginación personal".

Por último, el sábado 18 de octubre, en horario matutino, está previsto un taller de música en familia, de la mano de los docentes y músicos Elvira Perejón y Juanfer Sempere, donde se pondrá de manifiesto "la importancia de la estimulación musical en la infancia como vía para desarrollar sus capacidades". Este se llevará a cabo en el paseo marítimo del centro comercial y el aforo es libre.

Por su parte, el gerente de Bahía Sur, Pablo Vivancos, ha comentado que "para Bahía Sur es un orgullo acoger una iniciativa tan necesaria como Zona Cero Pantallas". "Sabemos que muchas familias buscan ideas y recursos para equilibrar el uso de las pantallas, y esta campaña les brinda la oportunidad de aprender, compartir y descubrir alternativas que fortalezcan los vínculos familiares", ha añadido.

La iniciativa 'Zona Cero Pantallas' se ha puesto en marcha de la mano de Castellana Properties, propietaria del centro comercial, y la agencia Kranz Creative House, creadora de la idea. Para más información y reservas, se puede acceder a la web de Bahía Sur.