La Base de Rota (Cádiz) inicia su campaña de cortafuegos y desbroces con protocolos de protección del camaleón

Operarios realizando tareas de desbroce en la Base Naval de Rota, en la provincia de Cádiz - ARMADA

ROTA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Sección de Protección Medioambiental de la Ayudantía Mayor de la Base Naval de Rota (Cádiz) ha iniciado los trabajos de mantenimiento de las líneas cortafuegos y desbroce, con protocolos de protección del camaleón común con carácter previo a estas tareas de mantenimiento.

En una nota, la Armada ha indicado que estos trabajos son unas de las medidas recogidas en el Plan de Prevención Contra Incendios Forestales, aprobado por la Junta de Andalucía, y que persigue la descarga de combustibles forestales para reducir la cantidad de material vegetal en disposición de arder.

El plan, que es de carácter obligatorio al superar la zona forestal de las instalaciones de la base las 400 hectáreas, se viene implementando desde el año 2024.

El mantenimiento de cortafuegos se erige como una labor "fundamental", teniendo en cuenta que en los últimos 50 años la base naval ha aumentado su superficie forestal un 40%. Así, los sistemas de prevención contra incendios forestales que mantiene la base alcanzan un total de 5.714 metros.

En materia de prevención contraincendios, la Base de Rota debe tener en cuenta "peculiaridades" como la protección de especies protegidas como el camaleón común, así como respetar los pinares dunares de la costa y la vegetación asociada a ellos por estar determinados como Hábitat de Interés Comunitario.

Los operarios de Tragsa, que trabajarán hasta junio, deberán cumplir con la obligación de efectuar los protocolos de protección del camaleón común con carácter previo a las tareas de mantenimiento de cortafuegos, efectuando una prospección previa y en su caso, llevando a cabo su relocalización, una tarea que se realiza por la noche, momento en el que los camaleones están más tranquilos y no cambian su mimetización.

Además, la Sección de Protección Medioambiental de la Base Naval de Rota realiza un seguimiento de las puestas del camaleón desde hace tres años. Como ha explicado, una puesta consiste en una galería excavada en la arena, sellada por la hembra, donde los huevos permanecen durante 11 meses. De ahí la necesidad de conocer la planificación urbanística con suficiente antelación.

SEGUNDO PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Precisamente, la Sección de Protección Medioambiental de la Base de Rota ya ha remitido para aprobación del Centro Operativo de la Junta de Andalucía el segundo Plan de Prevención Contra Incendios.

Con ello, ha explicado el cabo mayor, Alonso Ascanio Soriano, de la Sección de Protección Medioambiental, "nos integramos en el Plan Infoca de la Junta y crece nuestra infraestructura contra incendios forestales en la base, además de contar con nuestros propios medios", dependientes de Servicios Aéreos de la Base Naval de Rota (Searo) y con los bomberos de la US Navy.

Asimismo, la sección ha solicitado recursos para adquirir un Plan Técnico de Ordenación de Montes, una herramienta de planificación forestal para la mejora y mantenimiento silvícola, que permitirá gestionar tareas como talas o podas de pinos para saneamientos periódicos y planificados.

Esto se enmarca dentro de la política ambiental de la Armada, recientemente aprobada por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, que obliga a compatibilizar la defensa medioambiental, siempre que sea posible, con la misión primaria de la Armada dentro de la defensa nacional.