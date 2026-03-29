El buen tiempo en Cádiz y el trabajo de los ayuntamientos hacen que las playas sean de nuevo un reclamo en Semana Santa

Las playas constituyen un reclamo en esta Semana Santa 2026. - NACHO FRADE / EUROPA PRESS

CÁDIZ 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada de la primavera, y tras un invierno marcado por un tren de borrascas que ha dejado niveles de lluvias récord, la meteorología parece que da tregua a los municipios costeros de la provincia de Cádiz y el sol acompañará en estos días de Semana Santa a los turistas que la visitan buscando alguna jornada de playa. Para ello, los ayuntamientos, tras los daños ocasionados por los temporales, se han afanado en paliar los desperfectos y volver a poner en marcha los servicios de playas.

Es el caso del Ayuntamiento de Cádiz que este Domingo de Ramos ha iniciado la pretemporada de playas, que se extenderá hasta el 31 de mayo, incorporando por primera vez en Semana Santa los servicios de socorrismo en Santa María del Mar. Además, también habrá servicios en las playas de La Caleta y en la playa Victoria (módulo central), donde se han instalado tres torres de vigilancia nuevas, de las ocho que se dispondrán a lo largo de las playas gaditanas.

En este sentido, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha señalado que este año la delegación de Playas ha tenido que afrontar los trabajos de preparación de la pretemporada teniendo en cuenta que la Semana Santa se celebra de manera temprana y que durante este invierno se han producido "fuertes temporales" que han provocado numerosos daños en las playas gaditanas.

Igualmente, el Ayuntamiento de El Puerto, según la información recabada por Europa Press, ha acometido trabajos de limpieza y recuperación de sus 16 kilómetros de costa, donde los distintos episodios meteorológicos han provocado la llegada masiva al litoral de residuos procedentes de localidades vecinas y de las márgenes del río Guadalete. Además, la fuerza del mar se ha llevado buena parte de la arena de toda la costa noroeste portuense, en playas como la del Buzo, las Redes o Fuentebravía.

No obstante, el Servicio de Playas ha trabajado para intentar paliar estos daños y además dar servicio a los usuarios en estos días de fiestas, como con la instalación de varias duchas, especialmente en la zona superior de los accesos a las playas, que son las que presentan menos problemas para las canalizaciones del agua.

También en Barbate, otro punto costero y turístico, el Ayuntamiento de Barbate, a través de las Delegaciones de Playas y Vías y Obras, ha intensificado las labores de acondicionamiento y mejora de las playas del municipio, centrándose principalmente en la limpieza y retirada de residuos en todo el litoral, así como en el arreglo, reposición y colocación de pasarelas para facilitar el acceso a la arena.

Además, durante los días de Semana Santa se mantendrán servicios mínimos para asegurar el correcto estado de las playas y atender cualquier necesidad que pueda surgir.

Igualmente, en la zona de la Costa Noroeste, el Ayuntamiento de Rota activó este viernes, coincidiendo con el inicio de las vacaciones de Semana Santa, los servicios correspondientes a la temporada media de playas, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones a vecinos y visitantes que elijan el litoral roteño durante estos días.

Para ello, la Delegación municipal de Playas ha trabajado durante los últimos meses en las labores de mantenimiento, adecuación y mejora de las playas, intensificando estos trabajos en las últimas semanas para garantizar que el litoral se encuentre en óptimas condiciones.

Entre las principales actuaciones, ha destacado la apertura del acceso principal de Punta Candor, que entra en funcionamiento desde hoy, facilitando así el acceso a esta zona del litoral, así como la puesta en funcionamiento de distintos módulos de aseos distribuidos por el litoral, concretamente en las playas urbanas, Punta Candor (zona central), Peña del Águila en Costa Ballena, avenida de los Corrales, playa de la Costilla y Chorrillo-Pico Barro.

Además, se ha reforzado las labores de limpieza y mantenimiento, incrementando los trabajos de adecentamiento tanto en la arena como en los accesos, con el fin de ofrecer una imagen cuidada y acorde a la calidad del destino, ha explicado el Ayuntamiento.