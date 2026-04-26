Cádiz celebra este martes una lectura de la novela 'Mujeres de negro' por el centenario de Josefina Aldecoa

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz celebra martes una lectura de la novela 'Mujeres de negro'. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz celebra este martes, 28 de abril, una lectura continuada de la novela 'Mujeres de negro', de la escritora y pedagoga Josefina Aldecoa, con motivo del centenario de su nacimiento. El acto, incluido en el programa 'Mujeres de Libro', se desarrollará entre las 11,00 y las 13,00 horas frente a la sede de la fundación, en la Plaza del Palillero.

Esta iniciativa se integra dentro de las acciones impulsadas por la fundación para fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que promueven el cambio de valores, actitudes y hábitos sociales. Desde 2024, el programa 'Mujeres de Libro' desarrolla actividades culturales dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de difundir la obra y trayectoria de destacadas autoras de la literatura universal, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Bajo el título 'Con su propia voz', la lectura continuada se celebra en el mes de abril con motivo del Día del Libro. En esta edición, la protagonista será Aldecoa, una de las voces más relevantes de la narrativa española del siglo XX, cuya obra está profundamente marcada por la memoria histórica y el papel de las mujeres.

Nacida en 1926 en La Robla (León), Aldecoa compartió formación universitaria con figuras destacadas de la generación de los 50 como Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Alfonso Sastre o Jesús Fernández Santos. Tras el fallecimiento de su marido, el escritor Ignacio Aldecoa, adoptó su apellido como nombre literario. Además de su trayectoria como novelista, destacó por su compromiso con la educación, siendo fundadora del Colegio Estilo.

El acto contará con la participación de representantes de distintos ámbitos, que se turnarán como lectores en esta actividad abierta al público. Con esta iniciativa, la Fundación Municipal de la Mujer pretende ofrecer referentes literarios a niñas y jóvenes, además de visibilizar distintas miradas sobre la historia y las experiencias de las mujeres a través de la literatura.