CCOO reactiva la web 'Tu salud no está en nómina' para combatir la siniestralidad laboral en Andalucía

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Andalucía, María José López, junto a otros representantes sindicales. - CCOO DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Andalucía ha reactivado la web 'Tu salud no está en nómina' para combatir la siniestralidad laboral en la comunidad autónoma, un proyecto diseñado como herramienta informativa y de asesoramiento en la prevención de riesgos laborales del día a día, que cuenta con la financiación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Iaprl).

La secretaria de Salud Laboral de este sindicato, María José López, ha aclarado en una rueda de prensa en Cádiz que la nueva web estará activa a partir de este martes 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mientras que la aplicación móvil estará disponible próximamente para su descarga.

López ha puesto el foco en la pérdida de vidas humanas como "la consecuencia más extrema de la precariedad", manifestando que la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales "muestran la cara más amarga del conflicto capital trabajo, pues se traducen en la pérdida de la vida y la salud de las personas trabajadoras".

La dirigente ha recordado que en el año 2025 se registraron "121 muertes en el ámbito laboral andaluz", destacando un dato "especialmente preocupante", como es el aumento de la siniestralidad mortal durante las jornadas de trabajo en las mujeres.

En su análisis de la situación actual, ha subrayado que, "a pesar de los ligeros descensos estadísticos, la comunidad sigue a la cabeza de las cifras más negativas del país".

"Andalucía lidera la siniestralidad laboral mortal a nivel nacional y es la segunda con mayor siniestralidad total, a pesar de una moderada reducción durante el año 2025, que se debe fundamentalmente a la mejora en el mercado laboral impulsada por los sindicatos y no a la mejora de condiciones de trabajo ni a la actualización del sistema preventivo español y andaluz", ha explicado la secretaria de Salud Laboral.

Asimismo, ha alertado sobre la invisibilidad de las patologías derivadas del trabajo. En palabras de María José López, "las enfermedades profesionales siguen mostrando un rostro de mujer y es especialmente preocupante el infraregistro de cáncer laboral".

Por ello, ha insistido en que "es necesario" avanzar en la mejora de las condiciones de trabajo y la prevención del riesgo laboral en la empresa "con cambios legislativos, asunción real de la responsabilidad por parte de la empresa y mejorando la calidad de los servicios de prevención, pero sobre todo democratizando las relaciones laborales".

Para dar respuesta a esta situación y ofrecer recursos directos a las personas trabajadoras, CCOO de Andalucía pone en marcha la plataforma 'Tu salud no está en nómina'.

López ha reafirmado el compromiso de la central sindical en la lucha por centros de trabajo "seguros", asegurando que seguirán "exigiendo y demandando medidas y recursos necesarios para proteger la vida y la salud de todas las personas trabajadoras en Andalucía y acabar con este drama social y laboral".