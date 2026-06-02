El CEIP Juan Carlos Aragón en Cádiz pasará a llamarse Adela del Moral tras aprobarse en su Consejo Escolar

Fachada del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón de Cádiz, que pasará a llamarse Adela del Moral. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Escolar del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, en la ciudad de Cádiz, aprobó en la tarde del pasado lunes 1 de junio el cambio de nombre de este centro, que pasará a llamarse Adela del Moral, homenajeando así a una de las mujeres más destacadas del Carnaval de Cádiz, además de profesora y directora del citado colegio.

De esta manera se materializa lo que ya se aprobó el jueves pasado en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz, donde los tres grupos municipales --PP, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana-- secundaron el pedir este cambio al Consejo Escolar tras la polémica surgida en torno a la figura del autor del Carnaval, Juan Carlos Aragón, con una sentencia en firme por malos tratos a su ex pareja y que iba a recibir un homenaje en la ciudad.

La Asociación de Familias del Alumnado del CEIP Profesor Juan Carlos Aragón, el AFA Adela del Moral, se ha felicitado por este cambio con un mensaje en sus redes sociales, recogido por Europa Press. En él dan las gracias "a todas las personas que os habéis movilizado para apoyarnos" en su petición, que fue ya anunciada tras conocerse la sentencia contra Aragón. Así, la asociación ha afirmado que "el CEIP Adela del Moral ya es un hecho".

Fuentes municipales han indicado a Europa Press que aún no han recibido notificación oficial del centro sobre el cambio aprobado, pero han apuntado que "una vez que llegue", comenzará el trámite municipal, confirmándose de nuevo en la Junta de Gobierno Local para su posterior elevación a la Consejería de Educación de la Junta, que es la que da el visto bueno a la petición.

Aunque este proceso tiene varios pasos, el cambio de nombre del colegio gaditano es prácticamente una realidad, ya que se cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y con el de la Junta de Andalucía, que ya explicaba la semana pasada que apoyaba la reclamación. Queda saber en qué momento se materializará el cambio de forma oficial y Adela del Moral recibirá el homenaje de su centro al dar nombre al mismo.

Los hechos se han precipitaron cuando la ex pareja de Juan Carlos Aragón trasladó al gobierno local del PP, con su alcalde Bruno García a la cabeza, información sobre la sentencia condenatoria al autor por malos tratos apenas un par de días antes de que se le fuera a hacer un homenaje en la ciudad, con el descubrimiento de una estrella en la puerta del Gran Teatro Falla.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento suspendió el homenaje y las reacciones en contra de rendir honores a la figura de Aragón no se hicieron esperar en el mundo del carnaval y en la política local, donde PSOE y AIG manifestaron su apoyo a la víctima y el acuerdo de no llevar a cabo el acto de homenaje.

El gobierno local llevó a pleno una moción para retirar los homenajes a Aragón y pedir al Consejo Escolar el cambio de nombre del CEIP, apoyando la petición del AFA de que pasase a denominarse Adela del Moral. La corporación municipal apoyó por unanimidad ambas medidas, de tal forma que este lunes se daba otro de los pasos destacados para retirar el nombre de Juan Carlos Aragón a este colegio gaditano.