Cinco afectados, entre ellos tres menores, por una posible inhalación de monóxido en una vivienda de La Línea (Cádiz)

Mapa donde se ha localizado la posible inhalación de monóxido de carbono de una familia en una vivienda localizada en La Línea de la Concepción (Cádiz). - EUROPA PRESS
LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)
Un total de cinco personas han resultado afectadas, entre ellas tres menores de 5, 7 y 11 años, por una posible inhalación de monóxido de carbono en una vivienda localizada en La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz, según ha informado el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha solicitado a las 06,40 horas de este sábado 3 de enero la activación de los Bomberos por una persona al parecer con síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Barcelona de la citada localidad.
Una vez personados los servicios sanitarios en el lugar, han informado de que se han evacuado al Hospital de La Línea a cinco personas, los tres menores, así como a un hombre de 38 años de edad y a una mujer de 36 por lo que parece una posible intoxicación por monóxido de carbono.
Hasta el lugar se han movilizado un equipo de emergencias y una ambulancia de traslado.