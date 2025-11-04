Cinco detenidos en Jerez al desarticular un punto de venta de droga en una vivienda del barrio de Torresoto

Momento de la entrada de la Policía en una vivienda de la barriada jerezana de Torresoto utilizada como punto de venta de drogas. - POLICÍA NACIONAL

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en Jerez de la Frontera (Cádiz), en la denominada 'operación Cerrillo', como presuntos responsables de constituir un grupo criminal dedicado a la venta de sustancias estupefacientes en la zona sur de la ciudad jerezana, concretamente en la barriada de Torresoto, donde los detenidos "regentaban un activo punto de venta de drogas al que acudían toxicómanos de toda la ciudad para adquirir dosis, en mayor medida heroína, cocaína y opiáceos sintéticos".

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició a principios del mes de octubre, cuando se recabaron las primeras informaciones e indicios que apuntaban a que se había establecido en el barrio de Torresoto un punto de venta de sustancias estupefacientes que estaba deteriorando la convivencia y la seguridad ciudadana en la zona.

Una vez iniciadas las investigaciones del Grupo de Estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial, con el apoyo del resto de servicios de la Comisaría, se solicitó la autorización de entrada y registro, que fue concedida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, llevándose a cabo a primera hora del pasado jueves 30 de octubre de 2025.

Durante la operación se llevó a cabo la detención de los cinco integrantes del grupo criminal, tres varones y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 29 y los 51 años.

Por su parte, en el registro del inmueble se localizaron una balanza de precisión, dos cuchillos, uno de ellos tipo machete de gran longitud de hoja, libros con registros de las venta de droga, 27 comprimidos de opiáceos, 71 cápsulas de heroína y otros 14,4 gramos de la misma sustancia, 56 cápsulas de cocaína y otros 7,9 gramos de la misma sustancia, distintas cantidades de hachís y marihuana y 2.047 euros en metálico.