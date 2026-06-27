Los cómics de Stranger Things y la última novela de Juan Tallón, protagonistas en la Feria del Libro de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de la periodista Marina Bernal firma ejemplares de sus últimos libros en la librería Central de Chipiona. - SEVILLA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 28 de junio, comenzará la programación de la Feria del Libro de Cádiz en el Baluarte de la Candelaria a las 11,30 horas con la presentación de la décima edición de 'Alikindoi' que contará con participantes y organizadores del proyecto 'Érase una vez en Benaocaz', en el Espacio Pilar Paz Pasamar.

Según ha informado el Ayuntamiento gaditano en una nota de prensa, posteriormente, a las 12,00 horas, será el turno de la literatura infantil, para niños a partir de ocho años, con la presentación de 'Amadeo y los 5 cofres' de Arnold Faivre con Mari Carmen Pichardo, en la Sala José Manuel Caballero Bonald. En la misma sala y también dirigido a público infantil, pero a las 12,30 horas, tendrá lugar la presentación de 'De Algeciras a La Colonia. Recetas de mis abuelas y otras delicias' con la participación Juan Luis Otero.

La fotografía será protagonista a las 12,00 horas en la Sala José Luis Cano con la presentación de 'Misión Andalucía' a cargo del periodista y director del Instituto Andaluz de Cine y Fotografía, Juan María Rodríguez y la Asociación Fotocolectivo 35 mm.

A la misma hora en la Sala Josela Maturana se presentará 'Zumbío' del arcense Pablo Macías con Víctor Muñoz. 'Zumbío', que continúa la colección 'Nuevos Bufones', es la ópera prima de Pablo Macías al que una sola obra "le ha bastado para desatar un huracán que promete sacudir al teatro español de arriba a abajo", ha descrito el Consistorio. Pasando al plano literario, a las 12,30 horas en el Espacio Pilar Paz Pasamar tendrá lugar la presentación del cómic 'Stranger Things' a cargo de Diego Galindo.

En este contexto, el apartado dedicado a los jóvenes tendrá el próximo domingo "dos importantes citas". La primera será a las 13,00 horas, para niños a partir de ocho años, con la presentación de 'El legado de Valeria' con Belén Pérez y Pepe García, en la Sala Josela Maturana. La programación de la feria continuará para niños de entre nueve y doce años, a las 19,30 horas en el Espacio Pilar Paz Pasamar con la presentación de 'El caos de Beca' de Raquel Díaz.

Asimismo, a las 19,30 horas, pero en la Sala José Luis Cano, será el turno de la poesía con la presentación de 'Brindis de la mar y de la tierra', una antología bilingüe de poesía gaditana, presentada por su compilador, Khalid Raissouni, y autores seleccionados. En la Sala Josela Maturana, a las 20,00 horas se presentará 'Guía sentimental de Buenos Aires' de Sergio Hojman.

En esta línea, a las 20,30 horas tendrá lugar la presentación de la editorial Ediciones Sin Fin, de Bruno Montané, en la Sala José Luis Cano. Y a la misma hora, pero en la Sala José Manuel Caballero Bonald, el coloquio 'Los Monstruos en la obra de Tolkien', conducido por el colectivo Smial Cima de los Vientos de Cádiz.

En el Espacio Pilar Paz Pasamar, a las 20,30 horas, se presentará la obra 'Mil cosas' del periodista y escritor, Juan Tallón, licenciado en Filosofía y colaborador en medios como El País, Jot Down o la Cadena Ser. Tallón es autor de narrativa en gallego y castellano, ha publicado novelas como 'El váter de Onetti', 'Salvaje Oeste', 'Rewind', 'Obra maestra', 'El mejor del mundo' y 'Mil cosas', así como ensayos como 'Libros peligrosos'. Según la Administración local, su obra destaca por "la metaliteratura, el humor y la reflexión sobre la memoria, el poder y la derrota".

Los últimos eventos de la Feria del Libro del próximo domingo serán a las 21,00 horas con el turno de la lectura musical en torno a 'La ecuación de Dirac' de Alicia Domínguez con J. J. Téllez, Koki Sánchez, Antonio Alonso y Juanma Muñoz, en la Sala Josela Maturana. Y a las 21,30 horas en el Espacio Pilar Pasamar se celebrará el coloquio sobre los '30 años de Presencias Literarias en la Universidad' a cargo de Antonio Javier, Manuel Ramos y Nieves Vázquez. Por último, la jornada finalizará a las 23,00 horas con el concierto de jazz 'Una jam para Salvador Catalán', en el escenario homónimo.

FIRMAS DE AUTORES

A la programación presentada se le han sumado las "numerosas" firmas de autores que se llevarán a cabo en los puestos de las librerías que participan. Por la mañana, en el puesto Plastinila firmarán la autora de 'Tierra de vino y sal', Melissa Franco, de 12,00 a 13,00 horas y tras ella, el autor de 'Ciudad de sal', David B. Gil, hasta las 14,00 horas.

La jornada continuará a partir de las 19,00 horas con las firmas de 'Dali, una niña de nadie', de Manuel García, en Manuel de Falla; 'El gallego del freidor y otros cuentos gaditanos' de Francisco Aguilar, en Bibliopola; '¡Existo...?!', de Kinga Bronda en Manuel de Falla; 'San Fernando Paranormal 2', de Richard Stine, en Rita's Bookshop; y 'La guardiana del secreto', de Jaime Pérez, en María Zambrano. Belén Pérez con 'El legado de Valeria' firmará en Plastilina hasta las 20,30 horas; y Jesús Relinque con 'La casa hueca' en Roleón hasta las 22,30 horas.

Al hilo, el autor Pablo González estará en Casagato firmando 'Los que sufren' a partir de las 20,00 horas; seguidamente Santiago Moreno se encontrará en Manuel de Falla con 'Arena cautiva' a partir de las 20,30 horas; y el cierre lo pondrá Juan Gómez en Plastilina firmando 'Casi un millón de horas', desde las 20,30 a las 22,00 horas.

La Feria del Libro de Cádiz está ubicada en el Baluarte de la Candelaria desde el 26 de junio al 5 de julio con horario de lunes a domingo de 10,30 a 14,00 horas y de 19,00 a 22,30 horas, mientras que el domingo 5 el horario es sólo de mañana. Asimismo, el recinto permanecerá abierto después de los conciertos hasta la 1,00 horas.

La 41º Feria del Libro de Cádiz, que coordina el escritor y periodista Alejandro Luque, ha sido organizada por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y ha contado con la colaboración del Centro Andaluz de las Letras, la Fundación Carlos Edmundo de Ory, la Diputación Provincial de Cádiz, servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura de la Universidad de Cádiz, Festival Cádiz en Danza, South International Series Festival, FIT de Cádiz, Alcances Festival de Cine Documental, Festival de Novela Negra-Gaditanoir, Asociación Fotocolectivo 35 mm, Cádiz Abolicionista, Asociación de la Prensa de Cádiz, Serendipia, El Paseo Editorial, Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, Asociación de Personas Lectoras 'La Voz a Ti Debida', Generamma, Asociación Cultural Impresiones, Colectivo Smial Cima de los Vientos Cádiz, Servicio de Publicaciones de la UCA, Tierra de Nadie, Kalathos, Jot Down Books, Editoral Kaizen, Ana Mayi Editores y Editorial Renacimiento.