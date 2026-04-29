La comisión provincial del Programa de Fomento del Empleo Agrario aprueba la distribución de 22,5 millones para Cádiz

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, preside la reunión de la comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha presidido la reunión de la comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), en la que se ha aprobado el reparto por municipios de los fondos asignados la provincia, que asciende a un total de 22,5 millones de euros financiados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

De esta cuantía, 17,5 millones están destinados a Garantía de Rentas a 41 municipios gaditanos y 4,9 millones de euros a acciones de Empleo Estable, como ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

El PFEA tiene como finalidad la ejecución de obras y actuaciones en municipios gaditanos durante los periodos de menor actividad agrícola. De este modo, en el marco de este plan, se desarrollan proyectos de mejora de infraestructuras, mantenimiento de espacios naturales y recuperación del patrimonio, así como iniciativas orientadas al refuerzo servicios municipales y a la dinamización la economía local.

La aportación económica del Estado se destina a sufragar los costes salariales --salarios y cotizaciones sociales-- de las personas trabajadoras del régimen agrario, contratadas para la ejecución de obras de interés social en municipios cuya actividad económica presenta una elevada dependencia del sector agrario.

La cuantía destinada a los municipios gaditanos por el programa PFEA se ha incrementado "un 28,77% desde el año 2019", pasando de 17.474.104,36 euros a los 22.502.750,66 euros actuales, como se ha indicado desde la administración del Gobierno

Según los datos aportados por el Servicio Público de Empleo Estatal, con el programa correspondiente a 2025/2026, están en ejecución más de 134 proyectos en Cádiz, que suponen alrededor de 226.778 jornadas de trabajo y la formalización de más de 12.367 contratos.

Los fondos que distribuye el SEPE se destinan a cubrir los costes de contratación y de Seguridad Social, conforme a criterios que tienen en cuenta la situación laboral de cada municipio y están dirigidos a personas en situación de desempleo, especialmente a aquellas que desarrollan su actividad de forma eventual en el sector agrario.

La distribución de los fondos se ha llevado a cabo en el seno de la comisión provincial, de carácter anual, donde además del importe aprobado hay que sumar las aportaciones de Junta de Andalucía y de Diputación de Cádiz, destinadas a la adquisición de los materiales.

En esta reunión se han dado cita las instituciones y organismos miembros de la comisión provincial, como son la Diputación, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Cádiz, las organizaciones sindicales CCOO y UGT, además de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Como se ha indicado, los proyectos deben responder a "un interés general o social" y ser ejecutados directamente por las entidades locales o mediante adjudicación, en el ámbito de sus competencias.

De este modo, para la distribución de los fondos se ha aplicado un criterio de asignación de créditos proporcional a la oferta y la demanda de empleo en el sector agrario, considerando además las cuantías asignadas en el ejercicio anterior.

Una vez aprobada la distribución de fondos por parte de la comisión se publican las convocatorias, tanto de Garantía de Rentas como de Empleo Estable, y a partir de ese momento las entidades pueden presentar los proyectos que deseen realizar en el periodo 2026-2027.

Las administraciones locales son las encargadas de determinar las actuaciones que se desarrollarán en sus respectivos municipios, previa consulta con los interlocutores sociales.

En cuanto a la distribución de los importes de salarios y seguros sociales por municipio en la modalidad de Garantía de Rentas, aportados por el Gobierno de España, Sanlúcar de Barrameda, con 3,39 millones de euros es la localidad que más percibirá, seguida de Jerez de la Frontera y Puerto Serrano, con 1,4 millones cada uno. Arcos de la Frontera obtendrá 1,4 millones, Bornos, 1,2 millones, y Alcalá del Valle, un millón de euros.

El resto de municipios que recibirán cuantías en esta modalidad lo harán ya por debajo del millón, siendo Benaocaz, en la Sierra de Cádiz, el de menor distribución, con 5.000 euros.