Comité de empresa de Dragados traslada sus demandas de aparcamiento y transporte público al Bajo la Cabezuela en Cádiz

Archivo - Vista aérea del Bajo de la Cabezuela. - AUTORIDAD PORTUARIA DE CÁDIZ - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Dragados Offshore ha trasladado sus demandas sobre el aparcamiento y transporte público en la zona del Bajo de la Cabezuela, para el acceso de los trabajadores, en una reunión mantenida con representantes del PP, que se han comprometido a realizar las consultas pertinentes para intentar agilizar y poner soluciones a esto.

Según han indicado fuentes del comité de empresa, entre las propuestas que demandan está poner toda la zona portuaria con los aparcamientos en batería, así como poner una bolsa de aparcamiento con autobuses lanzadera y carriles bicis autorizados.

Igualmente, demandan los trabajadores extender la línea de autobuses del Campus universitario en las horas puntas de entrada y salida de Dragados Offshore, tanto para operarios como para técnicos. Además, han señalado que los autobuses pueden cubrirse por la cantidad de trabajadores existentes.

Finalmente, el comité de empresa ha trasladado también la necesidad de acometer mejoras de iluminación y acceso de las carreteras y calzadas de toda la zona portuaria.