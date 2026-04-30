Comité de empresa de Navantia San Fernando, preocupados por el daño económico de la protesta de dos personas en una grúa

Archivo - Grúas de los astilleros de Navantia en San Fernando (Cádiz). ARCHIVO. - NAVANTIA - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El comité de empresa de Navantia San Fernando, en la provincia de Cádiz, ha mostrado su preocupación por "el daño" a la imagen y a los contratos en este centro a consecuencia de la protesta de dos hombres que permanecen subidos a una grúa de la compañía desde hace 22 días alegando que no son contratados porque existen "listas negras" en el sector del metal.

En un comunicado, el comité de empresa ha asegurado que no comparten que "un grupo determinado de trabajadores de la industria auxiliar sólo vea como una vía de solución a esta situación la permanente paralización de la actividad" en el centro, cuando, a su juicio, la solución para estas dos personas "está en manos de los empresarios de la industria auxiliar".

Así, han señalado que les "consta" que hay una empresa que "está en espera de confirmar si se le adjudica un nuevo paquete de trabajo en un tiempo de un mes o mes y medio y que incluiría a las dos personas que están en la grúa".

"Rechazamos el ataque sistemático que sindical, mediática y políticamente se lleva a cabo contra este centro y al comité de empresa, sin que exista ninguna prueba o evidencia de la existencia de listas negras por parte de Navantia", han manifestado.

En un audio remitido a los medios, Paula Falcón, miembro del comité de empresa de Navantia San Fernando, ha dejado claro que "desde el inicio de las reivindicaciones" de estas personas se ha exigido a Navantia que cuenten con las condiciones necesarias en lo que respecta a su salud, alimentación adecuada y los medios de comunicación que requieran para poder comunicarse con sus familias.

Además, ha aseverado el "máximo rechazo a cualquier lista negra que pudiese existir por parte de los empresarios", aunque advirtiendo que no se ha podido demostrar "de ninguna forma".

Sobre una supuesta demanda penal contra el presidente del comité de empresas de Navantia San Fernando, ha indicado que "no solo se denuncia a esta persona, sino que denuncia a toda la plantilla, la cual está siendo muy paciente y prudente con sus reivindicaciones".

Así, el comité ha asegurado entender las reivindicaciones para acceder a un puesto de trabajo por parte de personas "que llevan años sin ser contratados por ningún empresario de la Bahía" pero rechazando la forma que han elegido para trasladar su problemática laboral dentro de las instalaciones de Navantia en San Fernando.

Y es que, como han apuntado en el comunicado, "no entendemos que cuando se denuncia que no hay ningún empresario en la Bahía de Cádiz que los contraten, focalizan su reivindicación exclusivamente en este centro, generando un daño desproporcionado tanto en la imagen como en los programas en curso".

Es por eso que, tras 22 días, el comité ha señalado que la prolongación de esta situación "hace necesaria la intervención de las administraciones y autoridades políticas competentes, con capacidad real para facilitar soluciones que pongan fin a un conflicto que está causando un perjuicio creciente a la plantilla, al centro de trabajo y a la ciudad de San Fernando".