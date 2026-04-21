El Congreso aprueba una proposición de Sumar para indemnizar a Barbate (Cádiz) por el uso militar del Retín

Archivo - Carteles sobre la singularidad de Barbate colocados por el Ayuntamiento en julio. - AYUNTAMIENTO DE BARBATE - Archivo

CÁDIZ 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Plurinacional Sumar para establece una compensación económica al municipio gaditano de Barbate por el uso militar del Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín, una reivindicación reclamada en muchas ocasiones por el alcalde de esta localidad, y que ha sido trasladado a los ministerios de Defensa y Hacienda a través de un Plan Especial de Singularidad elaborado por el Ayuntamiento de Barbate.

La iniciativa, que se ha debatido este lunes por la tarde, ha contado con 19 votos a favor y 18 abstenciones, pertenecientes estas últimas al PSOE, que ha defendido esta postura asegurando estar de acuerdo "con el fondo" de la propuesta pero no "con las formas en las que se ha debatido" en esta comisión, como ha argumentado la diputada por Cádiz, Mamen Sánchez, en palabras recogidas por Europa Press.

En su intervención, la socialista ha reconocido "entender al pueblo de Barbate" en sus reclamaciones de compensación económica por contar con este campo militar en buena parte de su término municipal, aunque señalando que "no es correcto que esté tratada injustamente en comparación con otros municipios que también tienen instalaciones de defensa", como Rota o Morón, que cuentan con bases militares.

"En España a ningún municipio se le compensa económicamente por tener instalaciones militares en nuestro territorio. Cuando se habla de lugares como Rota o Morón, el Estado no le paga por tener bases militares", ha advertido Sánchez, quien ha aclarado que se le abona una cuantía porque estas bases "no pagan tributos locales del personal que está allí y el Estado compensa a esos ayuntamientos por esos servicios públicos que tiene que dar".

No obstante, ha reconocido que esta medida debería debatirse en otros foros, como el de Hacienda para valorar una "financiación local a todos esos municipios que tienen terrenos militares", que obtengan un reflejo en los presupuestos.

Desde Sumar se ha defendido que esta compensación busca "paliar tanto la pérdida de ingresos municipales como la limitación de usos del suelo que sufre el municipio desde hace más de cuatro décadas", siendo una iniciativa que viene a responder a "una reivindicación justa de Barbate, que lleva años exigiendo una compensación por el impacto que supone tener una parte muy importante de su territorio limitada por usos militares".

"No es aceptable que durante tanto tiempo no haya habido una respuesta por parte del Ministerio, pese a la insistencia del municipio y de las instituciones locales", ha aseverado la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, que ha defendido la propuesta en esta comisión.

La iniciativa plantea determinar la fórmula concreta de esta compensación, que podrá materializarse mediante una cuantía anual fija y directa incluida en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado o bien a través de un compromiso de inversiones finalistas. Estas inversiones estarían orientadas a "impulsar una actividad industrial sostenible y respetuosa con el medioambiente, mejorar infraestructuras de comunicación, saneamiento y tratamiento del agua, así como reforzar los servicios públicos".

Gil de Reboleño ha señalado que se trata "no solo de compensar económicamente, sino de ofrecer una oportunidad real de desarrollo para Barbate, con inversiones que generen empleo y mejoren la calidad de vida de sus vecinos y vecinas". Además, el acuerdo contempla la puesta en marcha de un plan plurianual de compensación que permita atender "la deuda histórica acumulada durante más de cuatro décadas de ocupación de los terrenos del Retín".

Por su parte, Macarena Lorente, diputada del PP en esta comisión de Defensa, ha resaltado en su intervención que Barbate "lleva años sin obtener respuesta" a esta reclamación de compesación económica que ha trasladado en numerosas ocasiones al Gobierno de España.

"Estamos ante uno de los mayores niveles de afectación territorial por instalaciones militares en España y sin embargo, Barbate no recibe absolutamente nada a cambio, y no es porque no se haya planteado", ha advertido la popular, que ha apuntado a que su grupo parlamentario ya ha planteado iniciativas y preguntas como esta.

En ese sentido, ha señalado que "el problema existe y está acreditado", argumentado que habla como diputada de una provincia --Cádiz-- donde "existen municipios que sí reciben compensación por instalaciones militares", en referencia a Rota, donde se encuentra la base naval.

Macarena Lorente ha hecho hincapié en que la iniciativa ha llegado a este debate de la mano de Sumar, que forma parte del Gobierno, y que por tanto "tienen capacidad para actuar" a través de los Presupuestos Generales del Estado, "si es que en algún momento se dignan a traer unos nuevos", o mediante decisiones desde el Consejo de Ministros.

Es por eso que ha afeado que la opción haya sido a través de esta proposición no de ley. "Estamos ante una cuestión de voluntad política. Existe o no existe, ¿qué es para ustedes Barbate?", se ha preguntado, valorando en que se hayan incorporado a la moción varias de las enmiendas del PP.