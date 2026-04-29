Correos se suma a la conmemoración del centenario de la salida procesional de la Hermandad del Huerto de Tarifa (Cádiz)

Representantes de Correos, del Ayuntamiento de Tarifa y de la Hermandad del Huerto de Tarifa en la presentación de un TuSello del centenario de la cofradía. - CORREOS

TARIFA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Correos se ha sumado a los actos conmemorativos organizados por la Hermandad del Huerto de Tarifa (Cádiz) con motivo del centenario de la advocación y de la primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús en la Oración del Huerto, una efeméride "de especial relevancia" para la historia y la vida religiosa y cultural del municipio.

Con ocasión de este aniversario, la hermandad viene desarrollando un amplio programa de actos y actividades conmemorativas, entre ellas, la adquisición de pliegos del producto filatélico TuSello, cuyo diseño incorpora el logotipo oficial del centenario, imagen representativa de esta celebración, ha indicado Correos.

Este producto permite transformar imágenes en sellos personalizados que incorporan todos los signos identificativos oficiales de Correos, contribuyendo así a la difusión de esta efeméride a través de diferentes comunicaciones.

Esta iniciativa se suma a un año "significativo" para la corporación, en el que también se conmemoran el 75 aniversario de la creación de la Hermandad y el 25 aniversario de la bendición de Nuestra Madre de Dios y del Rosario.

La presentación del sello ha tenido lugar en la oficina de Correos de Tarifa, en un acto que ha contado con la presencia de miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, así como del director de la oficina de Correos de Tarifa, José María Rodríguez Nodal, y de la jefa de Sector de Negocio Minorista y Servicios de Correos de la provincia de Cádiz, María del Carmen Ruiz Ruiz.

Asimismo, han asistido representantes del Ayuntamiento de Tarifa y de la Diputación de Cádiz, encabezados por el alcalde de la ciudad, José Antonio Santos Perea, y el diputado provincial, Ignacio Trujillo.

En este contexto, la emisión filatélica supone un reconocimiento a la labor que la hermandad ha mantenido a lo largo del tiempo. De este modo, el sello recoge en su reducido formato un siglo de historia y trayectoria, proyectando al mismo tiempo la identidad y el legado de la Hermandad del Huerto de Tarifa.

Como recuerdo, la Hermandad hará llegar a cada hermano un ejemplar de este sello como obsequio conmemorativo de este aniversario.

Los productos filatélicos de Correos han sido utilizados tradicionalmente para conmemorar acontecimientos relevantes de la historia, la cultura y el arte, así como para contribuir a la difusión de personajes, tradiciones y celebraciones locales.

Las personas o entidades interesadas en convertir sus propios diseños en un TuSello, como ha hecho la Hermandad del Huerto, pueden realizar su solicitud en cualquier oficina de Correos o registrarse de forma rápida, sencilla y gratuita en la Oficina Virtual de Correos.

Este producto puede solicitarse en pliegos de 15 sellos panorámicos, 20 sellos con viñeta o 25 sellos clásicos, presentados en papel fluorescente de tamaño DIN A4.