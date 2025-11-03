Cuatro detenidos en Cádiz con 1.400 kilos de hachís y tres rifles de asalto junto a la desembocadura del Guadalquivir

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil ha desarrollado en la desembocadura del río Guadalquivir una actuación contra el narcotráfico en la que han intervenido en una vivienda rural aislada, dedicada a la ocultación y custodia de hachís en lo que se conoce en el argot como 'guardería', 35 fardos con un peso de más de 1.400 kilos de hachís, tres fusiles de asalto municionados, dos revólveres también municionados y abundante munición. Por todo ello se han detenido a cuatro personas.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 27 de octubre, cuando los guardias civiles que patrullaban la zona de la desembocadura del Guadalquivir, a la altura del embarcadero Martín Ruiz, localizaron un vehículo todo terreno arrastrando un remolque para caballos que les infundió sospechas.

Los agentes realizaron un seguimiento del vehículo hasta una vivienda rural aislada, por lo que pidieron refuerzos a la Central Operativa Compleja de la Guardia Civil de Cádiz y se organizó un dispositivo para el cierre y control de la vivienda.

Por su parte, los moradores de la vivienda se percataron de la presencia de los agentes, por lo que salieron a la carrera, siendo interceptados y detenidos cuatro de ellos. Una vez inspeccionada la vivienda, se pudo comprobar que en su interior se ocultaban 35 fardos de hachís envueltos en sacos de arpillera, que tras su pesaje arrojaron un total de más de 1.400 kilos de hachís, así como armas de fuego.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y desobediencia, habiéndose decretado por parte de la autoridad judicial su ingreso en prisión.