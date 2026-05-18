Desmantelan una plantación de marihuana en el sótano de una vivienda adosada del centro de Rota (Cádiz)

Plantas de marihuana incautadas en una vivienda de Rota (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL

ROTA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz han llevado a cabo un dispositivo integral contra el tráfico de drogas en la localidad de Rota que se ha saldado con la detención de los responsables de una plantación de marihuana ubicada en el sótano de un domicilio particular, un adosado del centro de la localidad.

La investigación tenía como objetivo el desmantelamiento de un inmueble donde presuntamente se desarrollaban actividades relacionadas con el cultivo y distribución de marihuana, como ha indicado la Policía en una nota.

Como resultado del operativo, se practicó un registro en la vivienda, un adosado con sótano situado en una zona céntrica de Rota, donde los agentes intervinieron una importante cantidad de sustancia estupefaciente, así como numerosos útiles y enseres destinados al cultivo, plantación y mantenimiento de marihuana, tanto en exterior como mediante sistemas "indoor".

El valor estimado de la sustancia intervenida, en caso de haber sido distribuida en el mercado ilícito, ascendería a cerca de 110.000 euros. Además, durante el registro fueron intervenidos aproximadamente 90.000 euros en efectivo.