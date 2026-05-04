Detenida en Algeciras por tratar de introducir folios impregnados con drogas en la cárcel de Botafuegos

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Núcleo de Servicios y del Servicio Cinológico pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, junto con funcionarios del Centro Penitenciario de Botafuegos, han detenido a una mujer que intentó introducir, oculto en el interior de su organismo, un trozo hachís de unos 28 gramos y dos folios impregnados de algún tipo de sustancia estupefacientes.

La detenida, familiar de un interno al que pretendía visitar, fue trasladada a dependencias de la Guardia Civil, donde se instruyeron las correspondientes diligencias por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, ha indicado el Instituto Armado en una nota.

La Guardia Civil ha destacado la importancia de este tipo de servicios para la detección de estas conductas, asegurando que pueden salvar vidas, evitando sobredosis que se podrían ocasionar con esta nueva forma de introducir sustancias estupefacientes.

Impregnar el papel con la sustancia tóxica parece aumentar de manera significativa la dosis que se venía detectando con las drogas tradicionales, dada su composición química variable e incontrolada, lo que incrementa de forma notable el riesgo para la salud.

Los guardias civiles del Núcleo de Servicios y del Servicio Cinológico y los funcionarios de la cárcel de Botafuegos realizan periódicamente controles e inspecciones encaminadas a evitar la entrada de sustancias estupefacientes a través de las visitas que reciben los internos.

De esta manera, organizan servicios conjuntos a la entrada del centro, con la participación de las unidades caninas de detección de drogas de ambos cuerpos.