Detenida la empleada de un establecimiento por formalizar contratos de clientes sin consentimiento en El Puerto (Cádiz)

Vehículo de la Policía Nacional. - Kike Rincón - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de El Puerto de Santa María (Cádiz) han detenido y abierto una investigación contra una empleada de un establecimiento comercial por la presunta formalización fraudulenta de contratos de financiación utilizando datos personales de clientes sin su conocimiento ni consentimiento.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició tras detectarse diversas irregularidades en operaciones de financiación vinculadas a clientes del citado establecimiento comercial. Del análisis conjunto de los hechos investigados se pudo constatar la existencia de un patrón operativo consistente en el acceso legítimo a datos personales de los clientes en el marco de la relación comercial para, posteriormente, formalizar contratos de financiación sin su autorización.

Según la investigación, para la tramitación de dichos contratos se habría utilizado de forma reiterada un número de teléfono y una cuenta bancaria cuya titularidad correspondía a la persona investigada, lo que apuntaría a una actuación presuntamente consciente y deliberada. Como consecuencia de ello, las víctimas habrían visto afectada su solvencia económica.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de usurpación de estado civil, estafa y falsedad documental, por lo que la detenida ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial, mientras la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar si existen más víctimas relacionadas con estos hechos.