Detenida una mujer en el puerto de Algeciras con casi dos kilos de hachís adosados a su cuerpo - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

Guardias Civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras han detenido por presunto delito contra la salud pública a una mujer que viajaba con casi dos kilos de hachís adosados a su cuerpo.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de enero en el salón de desembarque de pasajeros que llegan a Algeciras procedentes de Ceuta cuando los guardias civiles observaron a una mujer cuya actitud nerviosa levantó las sospechas.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, ante la posibilidad de que pudiera estar cometiendo un acto ilícito, se le realizó un registro exhaustivo y comprobaron que portaba sustancias estupefacientes adosadas a su cuerpo. Concretamente, ocultaba una faja alrededor del torso con 20 envoltorios de resina de hachís que arrojaron un peso aproximado de dos kilos.

La mujer fue detenida por un presunto delito de tráfico de drogas y, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesta a disposición de la Autoridad Judicial.