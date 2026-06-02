Detenido en Algeciras acusado de agresión sexual a varias menores de su familia tras la denuncia de su hija ya adulta

Imagen de archivo de un vehículo policial - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha detenido a un hombre como presunto autor de dos delitos de agresión sexual cometidos contra su hija, su nieta y sus propias hermanas, cuando todas eran menores de edad, después de que la hija, ya adulta, haya denunciado a su progenitor por las agresiones sufridas entonces.

Según manifestó la denunciante a los agentes, su madre habría tenido conocimiento de los hechos y presuntamente los habría encubierto, por lo que se le ha imputado un delito de encubrimiento, como ha informado la Policía en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 11 de mayo, cuando una mujer de 47 años acudió a dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) acompañada de su hermano para denunciar a su padre por agresiones sexuales sufridas cuando era menor de edad.

A raíz de la denuncia y de las manifestaciones realizadas por la víctima, los investigadores detectaron la posible existencia de más víctimas en el entorno familiar del presunto autor. Por ello, se tomó declaración a una de las nietas del denunciado, quien afirmó haber sido víctima de agresiones sexuales por parte de su abuelo cuando tenía cuatro años.

Ante estos indicios, la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Comisaría de Algeciras inició diversas gestiones de investigación para localizar y entrevistar a las hermanas del detenido, con el objetivo de comprobar si también habían sufrido hechos similares durante su infancia. Como resultado de estas actuaciones, dos de ellas confirmaron haber sido víctimas de agresiones sexuales continuadas cuando eran menores de edad.

Las víctimas manifestaron que los hechos habían permanecido ocultos "durante décadas", tratándose de "un secreto familiar que nunca habían revelado". Ahora, tras conocer la situación sufrida por su sobrina, decidieron colaborar con la investigación y relatar las agresiones padecidas, pese a que algunos de los hechos pudieran encontrarse prescritos.

Tras las pesquisas policiales y el análisis de las declaraciones e indicios recabados, los agentes procedieron a la detención del presunto autor por dos delitos de agresión sexual, así como a la imputación de la madre de una de las víctimas por un delito de encubrimiento.