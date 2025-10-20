Detenido por atracar una pastelería del centro de Jerez (Cádiz) con un arma de fuego simulada

Calle Cartuja, donde se ubica la pastelería atracada por un sospechoso en Jerez de la Frontera. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha localizado y detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) al presunto autor de un robo con violencia en una pastelería del centro de la ciudad, a la que accedió utilizando una supuesta arma de fuego, causando alarma entre los comerciantes y vecinos de la zona.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el arma era falsa pero "su apariencia intimidante" generó tensión en el establecimiento y sus alrededores. El suceso tuvo lugar sobre las 17,00 horas del pasado viernes 10 de octubre, cuando la tranquilidad de la zona se vio alterada por un sujeto armado con una supuesta arma de fuego.

El individuo irrumpió en una pastelería de la calle Cartuja, cerca de la rotonda del Minotauro, exigiendo la entrega del dinero de la caja registradora mientras esgrimía el arma. Tras conseguir su propósito, abandonó el lugar rápidamente a bordo de un vehículo que había dejado estacionado en las inmediaciones antes de la llegada de las patrullas policiales.

Las pesquisas fueron asumidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Jerez, quienes llevaron a cabo una investigación que permitió la localización y detención del presunto autor.

La actuación policial ha contribuido a restablecer la tranquilidad entre comerciantes y vecinos del centro, que habían mostrado su preocupación por los hechos, ha indicado la Policía.

El presunto autor fue posteriormente trasladado a dependencias policiales, donde continúa ingresado en el área de detención a la espera que sea puesto a disposición de la autoridad judicial.