Detenido en Los Barrios (Cádiz) por quebrantar una orden de alejamiento al acudir a casa de su ex pareja

Imagen de archivo de un agente del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz), adscritos al Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP), han detenido un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, tras incumplir una orden de alejamiento en vigor sobre su ex pareja.

Los hechos se produjeron tras recibirse una llamada en dependencias policiales alertando de que un individuo se encontraba en las inmediaciones de una vivienda buscando a su ex pareja, golpeando la puerta e insultando en voz alta, ha detallado el Ayuntamiento de Los Barrios en una nota.

Ante la naturaleza de los hechos y el posible riesgo para la víctima, se activó a las unidades policiales, cuyos agentes se desplazaron al lugar para recabar la información necesaria a través de la persona requirente. Además, se estableció un dispositivo de búsqueda por las inmediaciones, logrando localizar al presunto autor en un establecimiento cercano a la vivienda.

Tras su identificación y las correspondientes comprobaciones, se pudo verificar la existencia de una orden de alejamiento en vigor dictada por la autoridad judicial, así como antecedentes relacionados con hechos similares respecto a la misma víctima.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales.

Desde la Jefatura de la Policía Local se ha puesto en valor la actuación de los agentes, así como la eficacia del dispositivo establecido, que permitió intervenir "con inmediatez ante una situación de especial gravedad".