Detenido un hombre acusado de cometer tres alunizajes con una moto robada en comercios de Chiclana (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en Chiclana de la Frontera al presunto autor de tres alunizajes cometidos en comercios de esta localidad, después de que robara una motocicleta para realizarlos, estrellando el vehículo contra estos locales para acceder al interior y robar las cajas registradoras.

Las primeras investigaciones, llevadas a cabo por el Área de investigación del Puesto Principal de Chiclana, comenzaron el pasado 1 de mayo, tras recibirse tres denuncias de distintos comercios de la localidad, en la que se manifestaba que durante la noche habían sido víctimas de alunizajes en sus establecimientos, ha informado la Guardia Civil en una nota.

En dichos robos, el presunto autor se habían llevado las cajas registradoras de los locales, causando además graves destrozos a los mismos, que están pendientes de cuantificar, y que impedían el normal funcionamiento de la actividad comercial de sus respectivos negocios.

El análisis del modus operandi, el visionado de cámaras de seguridad y las testificales obtenidas de manera inmediata, permitieron identificar al presunto autor de los hechos investigados.

Todo ello, unido a una denuncia por sustracción de una motocicleta en la misma noche, permitieron a los agentes centrar sus pesquisas en un conocido delincuente local, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio y robos violentos en la zona. El sospechoso estaría asistido por una segunda persona en la sustracción de la motocicleta.

Tras varios días de búsqueda del sospechoso, en la tarde del pasado 13 de mayo se procedió a su detención y posterior traslado a dependencias policiales para la finalización de las oportunas diligencias, antes de su puesta a disposición judicial como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas y uno de hurto y uso de vehículo a motor.

La motocicleta con la que realizó los alunizajes ya ha sido recuperada.