Detenido un hombre en Los Barrios (Cádiz) por una presunta agresión a su pareja y amenaza a familiares

Vehículo de la Policía de Los Barrios. - AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Los Barrios (Cádiz) han detenido a un hombre en Palmones como presunto autor de un delito de violencia de género y maltrato en el ámbito familiar, tras agredir presuntamente a su pareja y amenazar a varios miembros de su familia.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, tras recibirse en jefatura múltiples avisos que alertaban sobre un posible episodio de violencia en el interior de una vivienda situada en Palmones, una dotación de la Policía Local se desplazó al lugar.

Así, cuando llegaron fueron requeridos por un vecino que manifestó temer por la integridad de su madre, que se encontraba dentro del domicilio junto con un familiar, que según explicaba se hallaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y presentaba una actitud extremadamente violenta. Una vez en el interior de la vivienda, los agentes comprobaron su presencia, mostrando un estado de gran alteración, así como de tres mujeres visiblemente nerviosas y asustadas.

Según las declaraciones recabadas en el lugar de los hechos, el detenido había agredido físicamente a su pareja sentimental. Asimismo, se le atribuyen amenazas presuntas hacia su madre, a quien había lanzado diversos objetos mientras profería insultos. Igualmente, había amenazado de muerte a su hermano, llegando incluso a esgrimir un arma blanca contra él.

Los agentes, con el fin de proteger la integridad física de las personas presentes, los agentes procedieron a su detención inmediata, trasladándolo posteriormente a las dependencias policiales para la tramitación de diligencias.