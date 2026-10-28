Un detenido y una investigada en Arcos (Cádiz) por menudeo de hachís y marihuana desde su domicilio

Dinero y droga incautado en un operativo contra el menudeo de droga en Arcos de la Frontera (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe contra el menudeo en la Sierra de Cádiz, al detener a un hombre e investigar a su pareja por vender hachís y marihuana desde hace meses en su propio domicilio, ubicado en la localidad de Arcos de la Frontera.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de septiembre por la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana de Villamartín, mientras realizaba servicios preventivos contra el tráfico de drogas al menudeo en municipios rurales con el objetivo de detectar y erradicar puntos de venta de droga y evitar el riesgo y los peligros que conllevan para los jóvenes de la localidad el incremento de estas adicciones.

En una nota, la Guardia Civil ha señalado que durante estos servicios los agentes detectaron una zona concreta de la localidad de Arcos que era "bastante frecuentada" por toxicómanos y jóvenes durante prácticamente todo el día y la noche, lo que levantó las primeras sospechas.

Las vigilancias y servicios operativos fueron dando resultados positivos y las sospechas de los guardias civiles cobraron más fuerza al comprobar que en un domicilio concreto de Arcos se había instalado lo que podía ser un punto de venta de droga al menudeo.

Dicha vivienda pertenecía a una pareja, cuyo modus operandi consistía en la venta de droga al menudeo desde la puerta de su domicilio, con total impunidad durante las 24 horas del día.

El pasado 23 de octubre, durante la explotación de la operación con el correspondiente mandamiento judicial de entrada y registro, los guardias civiles sorprendieron al detenido mientras realizaba una venta de droga a dos jóvenes en la puerta de su domicilio, a plena luz del día.

En ese mismo instante se procedió a la entrada y registro domiciliario, donde se intervino numerosa cantidad de hachís en trozos, listos para el corte y su posterior venta en dosis, y cogollos de marihuana. También balanzas de precisión y recortes varios destinados a la confección de las dosis que vendían al menudeo.

Del mismo modo se procedió a la detención de un vecino de Arcos de la Frontera y la investigación de su pareja como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.