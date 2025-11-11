Detenido en Madrid el presunto autor de varios robos en el mercado de abastos de Algeciras

ALGECIRAS (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al presunto autor de una serie de robos perpetrados en la noche del pasado viernes en el Mercado de Abastos Ingeniero Torroja, situado en pleno centro de Algeciras (Cádiz). Se trata de un joven de 26 años y origen polaco que había sido visto esa misma tarde merodeando por la barriada de La Caridad con una mochila verde tipo militar.

En una nota, la Policía Nacional ha recordado que los hechos se produjeron alrededor de las once de la noche, cuando un individuo accedió al recinto por una puerta lateral que presentaba un fallo técnico en su cierre. Una vez en el interior, forzó hasta siete puestos del mercado, causando daños materiales de consideración y logrando sustraer una cantidad aproximada de 800 euros.

El suceso no fue descubierto hasta las tres de la madrugada, momento en el que un comerciante que iniciaba su jornada advirtió movimientos extraños en su puesto y alertó al vigilante de seguridad, que al recorrer las instalaciones, comprobó que varios establecimientos habían sido forzados y dio aviso inmediato a la Policía Nacional.

La Brigada de Policía Judicial asumió la investigación y, tras un rápido análisis de las imágenes de seguridad y de los testimonios recabados, logró identificar al presunto responsable como un joven de 26 años y origen polaco, que había sido visto esa misma tarde merodeando por la barriada de La Caridad con una mochila verde tipo militar.

Según las investigaciones, había llegado a Algeciras procedente de Tánger, tras desembarcar en Tarifa, desde donde se desplazó hasta la ciudad pocas horas antes del robo. Los investigadores comprobaron además que no se había hospedado en ningún establecimiento local, lo que hizo sospechar que podría haber abandonado la zona tras cometer los delitos.

Con esta información, la Comisaría de Algeciras emitió una requisitoria policial a nivel nacional, que permitió su localización y detención en Madrid al día siguiente, gracias a la actuación coordinada de agentes de la Jefatura Superior de Policía. El arrestado contaba ya con una detención anterior por robo en Barcelona apenas diez días antes, destacando por su elevada movilidad geográfica y un patrón delictivo itinerante. La Policía Nacional no descarta su implicación en otros hechos similares ocurridos en distintas localidades del país.