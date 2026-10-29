Detenido en El Puerto (Cádiz) con 170 garrafas de combustible para narcolanchas en una furgoneta robada

CÁDIZ 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en El Puerto de Santa María (Cádiz) tras localizar en el interior de una furgoneta, que aparecía en la base de datos como robada, un total de 170 garrafas de combustible de las habitualmente utilizadas para el abastecimiento de narcolanchas, con una capacidad aproximada de 25 litros cada una, lo que supone unos 4.250 litros en total.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la intervención tuvo lugar este miércoles durante un servicio de prevención de la delincuencia realizado por agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones de la autovía A-4, en dirección a Jerez de la Frontera.

Ahí, los agentes observaron una furgoneta blanca cuya parte trasera presentaba un hundimiento significativo, indicativo del peso que transportaba. Además, el vehículo circulaba precedido por un turismo negro cuya conductora realizó una señal que llamó la atención de los policías antes de que la furgoneta tomara una vía de servicio.

Ante la posibilidad de que ambos vehículos estuvieran actuando de manera coordinada, los agentes dieron el alto a sus ocupantes y solicitaron apoyo a otras dotaciones policiales.

Finalmente, durante la inspección de la furgoneta localizaron inicialmente numerosas garrafas y una vez trasladado el vehículo a dependencias policiales y efectuado el recuento, confirmaron la presencia de 170 garrafas de 25 litros de capacidad, con un volumen total aproximado de 4.250 litros de combustible.

Según ha indicado la Policía, la zona en la que se desarrolló la intervención es conocida policialmente por su utilización para el depósito y traslado de garrafas de combustible, habitualmente empleadas para abastecer a embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas en el litoral gaditano.

Asimismo, ha señalado que las comprobaciones realizadas por los agentes permitieron determinar además que la furgoneta intervenida figuraba en las bases de datos policiales con un señalamiento en vigor por sustracción.