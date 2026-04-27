Detenido en El Puerto (Cádiz) el conductor de un coche por conducción temeraria cuyo video se hizo viral en la motorada

Vehículo implicado en un accidente en El Puerto durante la motorada. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de El Puerto de Santa María (Cádiz), en colaboración con la Policía Nacional, han detenido al conductor de un vehículo implicado en unos hechos ocurridos el 23 de abril en la Avenida Rey Felipe VI, durante la motorada, donde protagonizó una conducción temeraria con grave riesgo para la vida e integridad de numerosas personas y cuyo video de los hechos se hizo viral.

Según ha indicado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota, el detenido es un joven de 25 años de edad, natural de Barcelona, identificado como el conductor del vehículo que, en plena celebración de la Motorada, realizó una peligrosa maniobra perdiendo el control del turismo y generando escenas de enorme tensión entre los numerosos asistentes que se encontraban en la zona.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de comunicación mostraban cómo el coche llegó incluso a invadir zonas próximas a la acera y a cruzarse peligrosamente en la calzada, poniendo en serio peligro tanto a peatones como al resto de usuarios de la vía y el numeroso público que se encontraba en las aceras.

Tras producirse el accidente, agentes de la Policía iniciaron de inmediato una intensa labor de investigación para recabar todos los datos posibles sobre el conductor y localizar el lugar donde había sido ocultado el vehículo implicado.

Así, gracias a las pesquisas desarrolladas conjuntamente con Policía Nacional, se logró localizar el turismo, identificar plenamente al responsable y proceder finalmente a su detención. Según ha indicado el Ayuntamiento, al arrestado se le imputan presuntos delitos contra la seguridad vial por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial.

MÁS DE 1000 DENUNCIAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas durante la Motorada 2026, en el marco del Gran Premio de España de Motociclismo, destacando la coordinación entre Policía Local y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante todo el dispositivo desplegado para garantizar la seguridad en la ciudad.

El Ayuntamiento ha lamentado el fallecimiento de un motorista de 39 años procedente de Salamanca, el domingo en torno a las 8,20 en la Avenida de la Libertad, cuando se dirigía al circuito de Jerez. A pesar de la pronta intervención de los equipos sanitarios no se pudo hacer nada para salvarle la vida ante la gravedad del impacto, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que se registraron a lo largo del fin de semana 18 accidentes, cuatro graves y 14 leves, y se han instruido ocho delitos contra la Seguridad Vial. En total, el número de denuncias por infracciones de tráfico han sido 1.062, de las cuales 197 han sido tramitadas a través de la Dirección General de Tráfico y 865 denuncias en aplicación al Reglamento General de Circulación. Se han inmovilizado 18 vehículos, seis fueron retirados y 20 desplazados, además de registrarse numerosas actas por tenencia de drogas.