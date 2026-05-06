Detenido en Sanlúcar (Cádiz) un fugado de la cárcel reclamado durante cinco años

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional han localizado y detenido a un hombre fugado de la prisión hace cinco años tras no reingresar en el centro penitenciario después de disfrutar de un permiso, por lo que pesaban sobre él tres órdenes judiciales de detención, así como dos órdenes de ingreso en prisión pendientes.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, para eludir la acción de la justicia el detenido había llevado una vida itinerante desde el año 2021, desplazándose entre distintas localidades de la provincia de Cádiz.

No obstante, recientemente regresó a su localidad natal al considerar que había dejado de ser objeto de búsqueda activa. Una vez en Sanlúcar de Barrameda, retomó su actividad delictiva empleando el mismo modus operandi que había utilizado años atrás. Así, la pasada semana solicitó un servicio de taxi y al llegar al destino, esgrimió un cuchillo de grandes dimensiones para sustraer la recaudación al conductor, al que amenazó de muerte. Durante su huida, además, rajó una de las ruedas del vehículo.

Este suceso, según la Policía Nacional, generó una notable preocupación en el sector del taxi, lo que motivó el inicio inmediato de una investigación policial para identificar y localizar al autor, que se vio facilitada por la actividad del sospechoso en redes sociales.

Finalmente, la detención fue practicada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, que destacaron la elevada agresividad del arrestado. Tras su puesta a disposición judicial, la magistrada titular del Juzgado de Instancia número uno de Sanlúcar de Barrameda decretó su ingreso en prisión.