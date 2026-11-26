Patrullera de la Guardia Civil dañada tras recibir la embestida de una narcolancha en el río Guadalquivir. - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha intervenido una embarcación de alta velocidad (EAV) en el río Guadalquivir que iba cargada con más de 250 petacas de combustible para abastecer a narcolanchas y ha detenido a sus cuatro tripulantes.

En una nota, el Instituto Armado ha explicado que los tripulantes tuvieron que ser rescatados por los agentes después de que realizasen maniobras de evasión "sumamente agresivas" y cayeran al agua tras impactar contra una de las patrulleras del Servicio Marítimo Provincial que sufrió una importante vía de agua y que tuvo que ser varada en la playa para evitar daños mayores, mientras que los agentes sufrieron diversas contusiones pendientes de valoración facultativa.

La embarcación incautada portaba más de 250 petacas de combustible que han sido intervenidas, aunque algunas cayeron al agua y fueron arrastradas por la fuerte corriente.

La intervención ha tenido lugar durante esta noche, cuando operadores del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una EAV que navegaba por el cauce del río Guadalquivir con rumbo sur, estando cargada de petacas de combustible.

De manera inmediata se organizó un dispositivo de intercepción por parte de las patrulleras 'Río Irati' y 'Río Corneja', las cuales localizaron la embarcación a la altura de Lebrija (Sevilla), que realizó maniobras evasivas "sumamente agresivas" y provocó la caída al agua de sus ocupantes y un considerable número de petacas de combustible al chocar contra la patrullera 'Río Corneja'.

Los guardias civiles, tras reponerse del impacto, tuvieron que rescatar a los cuatro accidentados para evitar su ahogamiento, ya que existía una fuerte corriente en la zona.