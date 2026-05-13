Dos detenidas tras desmantelar una plantación de marihuana oculta en un domicilio alquilado de Chipiona (Cádiz)

Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una plantación de marihuana oculta en un domicilio alquilado de Chipiona (Cádiz) y han detenido a dos mujeres como presuntas responsables de la plantación, e investigando al propietario del domicilio, en el que se encontraban 313 plantas de unos 60 centímetros de altura.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, las primeras investigaciones desvelaron que en un domicilio de la zona del pago de la Hijuela del Toruño, el propietario habría alquilado la vivienda existente en su finca a dos mujeres, que habían montado un cultivo de marihuana tipo indoor, siendo muy improbable que el propietario de la misma estuviera ajeno a las actividades ilícitas que se desarrollaban, ya que esta persona seguía frecuentando la finca donde se habían realizado ciertas modificaciones propias de este tipo de cultivos ilegales.

Por todo ello, el pasado 12 de mayo se personaron los agentes en el domicilio, llevando a cabo un registro e incautando en su interior un total de 313 plantas de marihuana de unos 60 centímetros cada una, así como el montaje eléctrico que se había instalado para favorecer su crecimiento.

Tras la intervención, los aparatos de aire acondicionado que se incautaron se destinarán a entidades sin ánimo de lucro de la localidad, que dan servicio a colectivos vulnerables, mientras que las detenidas, el investigado y la droga han quedado a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de los de Sanlúcar de Barrameda.