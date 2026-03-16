Dos detenidos por la muerte de un hombre calcinado en un vehículo en febrero en El Puerto (Cádiz)

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EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha informado de la detención de dos personas como presuntos autoras del homicidio de un hombre el pasado 25 de febrero en un carril de tierra de la zona de diseminados de la Hijuela del Tío Prieto, en El Puerto de Santa María, y cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el interior de su vehículo.

Tal y como ha avanzado la Policía, la investigación, desarrollada por los grupos UDEV de Cádiz y El Puerto de Santa María, se inició tras la denuncia por desaparición presentada por un familiar de la víctima y ha culminado ahora con estas dos detenciones.

Desde primera hora de la mañana de este lunes 16 de marzo la Policía ha ejecutado varios registros en domicilios de El Puerto de Santa María en relación con el homicidio de este hombre, donde se han hallado armas largas y machetes.

El dispositivo policial durante los registros ha estado integrado por agentes del Grupo de Investigación de la UDEV de Cádiz y de El Puerto de Santa María, así como unidades del GOES, UPR, medios aéreos y Policía Científica.

Esta previsto que este martes, el jefe provincial en funciones, comisario principal, Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, ofrezca una rueda de prensa para ampliar más detalles sobre este caso en la Comisaría Provincial de Cádiz.