Dos detenidos en la provincia de Cádiz tras desarticular a un grupo dedicado al robo en centros escolares

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos en centros escolares en gran parte del territorio nacional, responsable, entre otros, de un robo cometido en un centro escolar en Chiclana de la Frontera (Cádiz) el pasado año, donde sustrajeron toda la recaudación destinada a un viaje de fin de curso, un total de más de 12.000 euros. Hasta el momento se ha procedido a la detención de un vecino de Chipiona y otro de Sanlúcar de Barrameda, que se encontraba cumpliendo condena en el centro penitenciario de El Puerto de Santa María.

Según ha indicado la Guardia Civil en una nota, las investigaciones realizadas por el Equipo de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera permitieron ubicar a una organización criminal que había actuado, con el mismo modus operandi, por Cádiz, Sevilla, Madrid, País Vasco y Portugal.

Los hechos tuvieron lugar en el mes de marzo del pasado año 2025 cuando autor o autores desconocidos irrumpieron de madrugada, de forma violenta, en un centro educativo de Chiclana y, tras ocasionar varios daños, sustrajeron aproximadamente unos 12.000 euros recaudados que estaban destinados para un viaje de fin de curso.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, el Equipo de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera abrió una línea de investigación durante meses con numerosas inspecciones oculares y análisis de las diferentes evidencias que les permitieron identificar a los presuntos autores.

Así, siguiendo con las investigaciones los agentes determinaron que pertenecían a un grupo criminal itinerante, perfectamente organizado, con numerosos antecedentes por los mismos hechos y dedicado a perpetrar este tipo de delitos por gran parte del territorio nacional e internacional por lugares como Cádiz, Sevilla, Madrid o País Vasco y Portugal.

Por estos hechos, el pasado 29 de septiembre se procedió a la detención de dos de los autores, uno vecino de Chipiona y otro de Sanlúcar de Barrameda, que se encontraba cumpliendo condena en el centro penitenciario de El Puerto de Santa María, por los delitos continuados de robo con fuerza y pertenencia a un grupo criminal.