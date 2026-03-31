Dos detenidos tras registro de varios domicilios y empresas en Jerez (Cádiz) por una trama de blanqueo de capitales

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz, junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera una investigación conjunta sobre el blanqueo de capitales procedentes de negocios ilícitos desarrollados por los presuntos cabecillas de una red dedicada al tráfico de drogas que han sido detenidos durante los registros a varios domicilios y empresas de esta localidad.

Estas intervenciones son derivadas de las denominadas operaciones Escaleritas y Fábrica, llevadas a cabo en el entorno del barrio de San Telmo Viejo con el objetivo de combatir la venta de sustancias estupefacientes --heroína, cocaína y su mezcla-- en las calles de la barriada, así como los nocivos efectos sociales y de degradación de la convivencia y la seguridad común que originan.

La Policía ha informado en una nota de que en dichas operaciones, además de cantidades considerables de hachís y casi un kilo de cocaína, fueron intervenidos cinco kilos de heroína, junto con armas blancas y útiles para la manipulación y pesaje de las sustancias.

A lo largo de más de un año de investigación patrimonial realizada por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con el apoyo de los agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de la Policía Nacional, se determinó la existencia de un incremento patrimonial injustificado de los individuos investigados.

Por ello, se solicitaron la orden judicial de entrada y registro en cuatro inmuebles de Jerez de la Frontera, en concreto en los domicilios de los principales investigados, líderes de una organización criminal, y en sedes empresariales.

La explotación de la operación se realizó desde primera hora de la mañana del jueves 5 de marzo, con autorización de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Jerez y el apoyo de un importante despliegue policial, con participación de unidades de intervención policial UIP, GOIT, y Guías Caninos especializados en la localización de dinero en efectivo.

Así, se procedió a la detención de dos varones, presuntos cabecillas de la trama, y a la entrada en dos domicilios y un local de hostelería ubicados en Jerez y en un negocio de catering ubicado en el cercano municipio pedáneo de Guadalcacín.

En estos registros domiciliarios se hallaron cubículos ocultos en las paredes, algunos en falsos enchufes distribuidos por las distintas habitaciones y otros realizados directamente en tabiques y muros de separación. Como resultado, se hallaron 8.000 euros ocultos en el interior de una pared, material informático y relevante documentación probatoria para aportar a la causa.

A los dos detenidos se les imputa un delito de blanqueo y la investigación continúa abierta al objeto de desmantelar en su conjunto la presunta organización criminal.