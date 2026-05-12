Dos operarios heridos por el derrumbe de un muro en un edificio en obras en Cádiz

Bomberos en un edificio en obras que ha dejado dos heridos tras derrumbe de un muro. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

El derrumbe de un muro en un edificio en construcción en la ciudad de Cádiz ha dejado a dos operarios heridos que han sido trasladados al hospital para su valoración y atención médica.

Los hechos han tenido lugar en la tarde de este pasado lunes, 11 de mayo, en unas obras en la calle Sor Cristina López García, en la capital gaditana, tras el aviso de un derrumbe y de dos trabajadores heridos, como ha informado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz en un comunicado.

Bomberos del parque de Cádiz salieron sobre las 16,00 horas del lunes para reconocer y evaluar la situación tras este derrumbe, y rescatando a los operarios heridos en la séptima planta del edificio en obras.

Además, realizaron una búsqueda bajo los escombros, confirmando que no había más personas afectadas por este derrumbe.

Los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios del 061 movilizados hasta el lugar. Una vez estabilizados, se procedió a su inmovilización y a su traslado hasta la ambulancia, para ser evacuados al centro hospitalario.

Hasta la zona se movilizaron ocho bomberos y tres vehículos del Consorcio, en concreto, una autobomba urbana pesada (U-43), una autobomba urbana ligera (P-51) y una autoescala (E-15). También participaron en el lugar efectivos de la Policía Local de Cádiz.