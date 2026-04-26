El edificio de la Zona Base Incubazul de Cádiz, nominado a los Premios FAD de Arquitectura 2026

Edificio Zona Base Incubazul. - ZONA FRANCA

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El edificio de contenedores marítimos reciclados de Zona Base Incubazul, construido por el Consorcio de la Zona Franca en el polígono exterior de la Zona Franca de Cádiz y que alberga la incubadora de Economía Azul, ha sido seleccionado para los Premios Fomento de las Artes y del Diseño (FAD) de Arquitectura e Interiorismo 2026.

Los Premios FAD, cuya lista de finalistas se dará a conocer entre mayo y junio --y cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el 17 de junio en Barcelona--, reúnen las propuestas más destacadas de la arquitectura de España y Portugal. Se estructuran en cuatro categorías: Arquitectura, Interiorismo, Ciudad y Paisaje e Intervenciones Efímeras, y se consideran un referente anual para medir el estado de la disciplina y anticipar tendencias, según ha informado la Zona Franca en una nota.

El proyecto de Zona Base Incubazul ha sido desarrollado por los arquitectos gaditanos de Carquero Arquitectura. Se trata de una iniciativa que reutiliza contenedores marítimos para crear un espacio destinado a la incubación de empresas de Economía Azul y al emprendimiento. El modelo apuesta por una intervención no convencional que impulsa la innovación como base para el desarrollo de un sector económico vinculado al uso sostenible de los océanos.

Esta candidatura se suma a otros reconocimientos recientes del edificio. En concreto, la Zona Franca de Cádiz recibió la semana pasada una mención en la modalidad de Nueva Planta otorgada por el Colegio de Arquitectos de Cádiz en la XI edición de los Premios Sánchez Esteve y Torres Clavé.

Además, el edificio, inaugurado el pasado mes de septiembre por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido también nominado a los Premios Arquitectura 2026 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. En esta edición han sido seleccionados 209 proyectos de todo el país, unos galardones que reconocen la excelencia y el compromiso social, cultural y medioambiental de las obras, con especial atención a la sostenibilidad, la salud y la rehabilitación.

A estos reconocimientos se suma su candidatura a Obra del Año 2026 de la revista especializada ArchDaily, un certamen internacional organizado por la publicación y votado por sus propios usuarios, que finalmente ha recaído en un escenario flotante de la ciudad peruana de Iquitos.