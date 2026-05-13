Empiezan a funcionar los semáforos inteligentes para regular el flujo de coches en la N-340 en Tarifa (Cádiz)

Semáforos inteligentes para regular el tráfico en la N-340, en Tarifa (Cádiz), dañada tras las borrascas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Los semáforos inteligentes para regular el flujo de vehículos que transitan por la carretera N-340, a su paso por Tarifa, con daños por un socavón en la calzada debido a las borrascas de los primeros meses del año, han empezado a funcionar este miércoles, 13 de mayo, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz.

Estos semáforos cuentan con detectores de vehículos, haciendo que estos elementos regulan el tiempo en rojo y verde en función del tráfico que haya en cada sentido de la vía.

Además, se ha indicado que "en breve" se abrirá el carril provisional alternativo que estaba pendiente de habilitarse en la N-340 para favorecer el tráfico en esta vía de acceso a Tarifa, que presenta desde el pasado mes de febrero afecciones importantes debido a los daños que presenta.

En este caso, este paso provisional contará con restricciones de ancho y de velocidad, pero permitan aliviar los atascos mientras se sigue estudiando geotécnicamente la solución definitiva para esta carretera.

Tanto el Ayuntamiento de Tarifa como las asociaciones de empresarios locales habían reclamado medidas urgentes en esta carretera, que hasta el momento regulaba el tramo afectado por el socavón con un semáforo, generando retenciones y afectando, según denunciaban, a la economía local y la afluencia de visitantes, además de afectar a los vecinos.

Antes de implantar estas nuevas medidas, este tramo de la N-340, con una media de 12.000 vehículos al día, estaba abierto con un único carril con tráfico alternativo regulado por un semáforo normal. Sus dificultades geotécnicas impedían establecer un desvío o itinerario alternativo estando durante más de dos meses funcionando con este método, que ha provocado retenciones y las quejas del sector económico de Tarifa y de su gobierno local.