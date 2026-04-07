Encuentran sin vida en la piscina de Bahía Sound a un desaparecido desde el jueves en San Fernando (Cádiz)

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SAN FERNANDO (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz ha informado del hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de la piscina del centro Bahía Sound, el complejo de ocio y conciertos situado junto a Bahía Sur en San Fernando, siendo el fallecido una persona que estaba desaparecida desde el pasado jueves 2 de abril.

Según las primeras observaciones, el cuerpo se ha hallado en una posición compatible con una caída accidental en el interior de la instalación, como ha apuntado la Policía en un comunicado.

En la mañana de este martes, se ha recibido un aviso a través del CIMACC informando de la presencia de un cuerpo en el interior de la piscina de Bahía Sound, la cual se encontraba sin agua en el momento de los hechos.

De inmediato se ha activado el protocolo correspondiente, quedando a la espera del levantamiento del cadáver para la plena identificación de la persona fallecida, confirmando el médico forense poco después que el cuerpo corresponde a la persona que constaba como desaparecida desde el pasado jueves.

Asimismo, se ha determinado como causa de la muerte un traumatismo derivado de una caída accidental dentro de la piscina, y la investigación continúa abierta.

El desaparecido, un hombre de 57 años de edad, estaba siendo buscado desde la madrugada del 2 de abril por un dispositivo que incluyó batidas de voluntarios por la zona donde se le perdió la pista y por el entorno de la ciudad.