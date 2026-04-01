La Feria del Libro 2026 de San Fernando (Cádiz) se inspirará en el universo de Sherlock Holmes

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SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha avanzado que la Feria del Libro 2026, que se celebrará del 15 al 20 de junio, estará ambientado en la Inglaterra victoriana, recreando el contexto histórico y estético en el que se desarrollan las aventuras del icónico detective Sherlock Holmes.

El próximo año se conmemorará el 140 aniversario del lanzamiento de la primera aventura del detective inglés creado por Arthur Conan Doyle y, de esta manera, San Fernando se adelanta a esta celebración, ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

Como se ha indicado, se lleva "meses" trabajando en el diseño de este nuevo año con el objetivo de consolidar el crecimiento experimentado en 2025, cuando la feria logró "cifras récord" de participación y de impacto económico y cultural.

La pasada edición, ambientada en el universo de Mafalda con motivo de su 60 aniversario y en la novela gráfica, transformó la Plaza del Rey en una gran viñeta de cómic, sorprendiendo al público por su originalidad y cuidada estética. Durante los seis días de celebración, más de 12.000 personas procedentes de distintos puntos de la provincia visitaron la feria, consolidándola como un punto de encuentro cultural, literario y festivo de primer nivel.

A ello se sumó el comportamiento comercial, con un incremento medio del 20% en las ventas de los expositores, lo que reafirma la relevancia del evento para el sector del libro y el comercio local.

En esta ocasión, y atendiendo a la buena acogida del modelo temático, el Ayuntamiento ha decidido dar un paso más, apostando por una figura universal de la literatura como es el célebre detective Sherlock Holmes.

La nueva ambientación permitirá ofrecer una experiencia visual "impactante", además de articular una programación "coherente" en torno al género del misterio, la investigación y la literatura clásica.

La distribución del recinto mantendrá la estructura que ofreció buenos resultados el pasado año, aunque incorporará mejoras y novedades que reforzarán la experiencia del visitante. Uno de los elementos más destacados será la portada principal del recinto, que recreará el Londres del siglo XIX.

Estará diseñado como una interpretación del museo del detective, inspirada en su peculiar domicilio, incluyendo una cuidada ambientación con biblioteca, mobiliario de época, sillones, lámparas y objetos decorativos que evocarán fielmente el ambiente victoriano. De esta manera, la persona que visite la feria, se verá inmerso desde su entrada en un viaje en el tiempo, en el que la literatura no solo se lee, sino que se vive.

Además, se incorporará una selección específica de títulos vinculados a la época victoriana, la novela de misterio y los grandes clásicos, enriqueciendo la oferta literaria y reforzando la coherencia temática del evento.

La feria mantendrá su apuesta por la diversidad de públicos, consolidando espacios diferenciados y adaptados a distintas edades e intereses. Así, el área infantil seguirá siendo uno de los pilares fundamentales, con un escenario propio, zonas de descanso y espacios lúdicos diseñados para fomentar el disfrute y el acercamiento a la lectura desde edades tempranas. Este espacio estará también tematizado, incorporando elementos visuales adaptados al público infantil.

Un photocall temático actuará como elemento separador entre esta zona y el área destinada a presentaciones, encuentros con autores y conferencias. Este último espacio crecerá en dimensión y protagonismo, ubicándose a los pies de la escalinata del Ayuntamiento, donde se instalará un escenario de mayor tamaño con una trasera escenográfica que simulará una gran biblioteca clásica, reforzando el carácter literario del entorno.

Más allá de la estética, la programación será uno de los grandes atractivos de esta edición. El Ayuntamiento ya trabaja en el diseño de actividades vinculadas al género detectivesco, que irán desde presentaciones literarias hasta propuestas interactivas. Entre las iniciativas más innovadoras destaca la incorporación de elementos de juego dentro del propio recinto.

La decoración incluirá pistas, enigmas y detalles ocultos que invitarán a los visitantes a participar en experiencias de investigación, convirtiendo la visita en una actividad dinámica y participativa. De este modo, la feria no solo será un espacio de compra y encuentro, sino también una experiencia narrativa en sí misma.

En cuanto a la participación de librerías, se ha decidido ampliar el número de participantes, tras los resultados obtenidos en la edición anterior, y serán más las que formen parte de la Feria del Libro. Las casetas adoptarán una estética inspirada en los tradicionales quioscos londinenses, aportando coherencia visual al conjunto del recinto y reforzando su atractivo.