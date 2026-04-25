Fernández destaca un aumento del 2% en los desplazamientos y la "fluidez" del dispositivo del GP de Jerez (Cádiz)

Instalaciones del PMA del Gran Premio de Motos de Jerez. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado que los desplazamientos se sitúan en torno a un 2% más entre el jueves y el viernes respecto al año anterior con motivo del Gran Premio de Motociclismo de España, celebrado en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Además, ha subrayado el notable incremento del uso del transporte público, que casi duplica la cifra registrada en 2025, incidiendo en que este aumento de la movilidad, junto a una llegada escalonada de vehículos, está contribuyendo a reducir las aglomeraciones y una mayor "fluidez".

Fernández ha visitado el circuito y ha mantenido una reunión en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) con la dirección del dispositivo de seguridad, dependiente de la Guardia Civil, donde ha recibido la última actualización sobre la situación en el recinto y sus inmediaciones. Hasta el momento no se han registrado incidentes de relevancia, y el dispositivo está respondiendo de forma adecuada al incremento de los desplazamientos.

El dispositivo de seguridad desplegado para el Gran Premio de Jerez se extiende más allá de la provincia gaditana. Está compuesto por cerca de 3.900 efectivos del Estado y principalmente por la Guardia Civil que tiene desplegados unos 3.000 guardias (en el circuito, sus proximidades 2.500 y otros 450 de la Agrupación de Tráfico en las principales vías de comunicación en un radio de 400 kms desde Jerez de la Frontera).

"TODO ENTRA DENTRO DE LO PREVISTO"

Asimismo, Fernández ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser que, hasta el momento, la situación general "entra dentro de lo previsto en grandes aglomeraciones de personas", sin que se hayan registrado incidencias graves, más allá del fallecimiento de un motorista en Atajate (Málaga) cuando se dirigía al circuito.

En este contexto, ha explicado que los momentos más complejos se concentran este sábado, debido a la coincidencia de la afluencia al circuito con el último fin de semana de la Feria de Abril de Sevilla y la peregrinación de la Virgen de la Cabeza en Andújar (Jaén).

En cuanto a la movilidad, ha indicado que las principales vías bajo especial vigilancia son la A-4 y la AP-4 en el eje central, así como la A-7 y la A-92 en el eje del Mediterráneo, además de otras carreteras como la A-381 o el entorno Jerez-Los Arcos, que cuentan con un refuerzo específico.

De cara a este domingo, ha advertido de que, aunque la llegada al circuito se ha producido de forma "más escalonada y fluida" que en ediciones anteriores, la salida tras la finalización de las carreras concentrará el mayor volumen de tráfico, al coincidir además con la mayor afluencia de peregrinos hacia el Cerro del Cabezo en Andújar con motivo de la Virgen de la Cabeza.

Por ello, ha hecho un llamamiento a la máxima precaución, al respeto de las señales de tráfico y de las indicaciones de los agentes, así como al uso de los paneles informativos y de aplicaciones como AlertCops, para conocer en tiempo real cualquier incidencia.

El delegado del Gobierno ha mantenido, además, un encuentro con la delegación de Arabia Saudí con quién la Guardia Civil está compartiendo su experiencia en la organización del mayor dispositivo de seguridad para un evento deportivo de los que se celebran en España. También, ha tenido ocasión para saludar y dar la bienvenida a la Guardia Nacional Republicana de Portugal.