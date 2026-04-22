El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger ofrecerá una mirada local en sus raíces y universal en sus dilemas

Fotograma de la película 'My Father’s Shadow (La sombra de mi padre)', que se proyectará en el Festival de Cine Áfricano - FCAT

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección Hipermetropía de la 23 edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, que selecciona largometrajes de ficción y documental, la conformarán 14 películas, 13 de ellas en competición oficial y una fuera de concurso, y procedentes de una docena de países africanos, ofreciendo en su variedad de narrativas una mirada local en sus raíces y universal en sus dilemas.

Todas ellas dibujan un mapa de la vanguardia fílmica del continente, extendiendo un recorrido geográfico y emocional desde el Magreb hasta Ciudad del Cabo, atravesando el corazón del Congo y el Cuerno de África, como se ha explicado desde la organización del FCAT.

Seis directoras y ocho directores de países como Lesoto, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Kenia, Nigeria, Mozambique, Angola, Uganda, Sudáfrica y la República Democrática del Congo contarán historias donde están representadas desde las urbes eléctricas a la ruralidad africana, unidas a las voces de la diáspora. Se trata de narradores y narradoras audiovisuales que inventan sus propios lenguajes visuales para realizar "buen cine".

Hipermetropía propone una colección de obras que sustituyen "la narrativa del lamento" por una estética de la resistencia, donde la rebeldía urbana, la ruptura con el exilio y la firmeza de las mujeres "configuran un ecosistema de voces que exigen su espacio en la escena global". Todo ello con una experimentación formal que abraza géneros como la ciencia ficción, la animación 3D o el ensayo poético.

El jurado internacional que decidirá este año los premios de Hipermetropía, sección oficial de largometrajes del festival, lo conformará la cineasta, guionista y artista visual, Aída Esther Bueno Sarduy, junto al productor sénior en Al Jazeera Documentary Channel, Mehdi Bekkar. El triángulo lo cierra Mohamed Saïd Ouma, un cineasta experimentado, apasionado gestor cultural y experto organizador de festivales.

En cuanto al palmarés, el festival repartirá 11.000 euros entre seis premios: el Premio AML-FCAT dotado con 3.000 euros, que premia al Mejor Largometraje de la sección competitiva de Hipermetropía.

De la misma cuantía es el Premio Acerca de la Cooperación Española, otorgado por un jurado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) al mejor largometraje, con un jurado propio presidido por Elvira Cámara López y un equipo multidisciplinar del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural, compuesto por Ana María Sánchez Salcedo, Eva Balsera Porris y Pilar Ramos Fernández.

Por su parte TV5Monde financiará el Premio del Público al Mejor Largometraje con 2.000 euros. El Premio Casa África, con 1.000 euros, se entregará a la Mejor Dirección, y el Premio Famsi, también de otros 1.000 euros, hará lo propio con el el Mejor Cortometraje de la sección En Breve.

Por último, el Premio FCAT LAB, dotado con 1.000 euros, entregará el premio del workshop internacional de producción del FCAT para un futuro proyecto de cine africano y contará con un jurado propio de perfil de industria audiovisual.

El festival se celebrará del 22 al 30 de mayo en Tarifa, en la provincia de Cádiz, y del 22 al 24 de mayo en Tánger, ciudad marroquí del norte de África.

NUEVO CONVENIO CON LA AECID

El Festival de Cine Africano está organizado por el Centro de Divulgación Cultural Del Estrecho Al-Tarab con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

Ambas instituciones han suscrito un convenio que impulsa el fortalecimiento del sector cinematográfico africano en el marco del FCAT.

Este acuerdo continúa desarrollándose bajo los ejes estratégicos del actual Plan Director de la Cooperación Española (2024-2027) y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, situando la diversidad cultural como una prioridad transversal.

Articulado a través del Programa Acerca, el convenio promueve la formación de profesionales del ámbito audiovisual africano, favoreciendo su empleabilidad y la resiliencia de las comunidades.

En este marco, el FCAT se consolida como "un foro de encuentro" que acoge talleres, seminarios, foros y debates, facilitando el acceso de obras procedentes de África a circuitos de exhibición y mercados que tradicionalmente presentan barreras de visibilidad.

Con la renovación de este acuerdo ambas entidades subrayan su apuesta por consolidar un espacio audiovisual africano "más sólido, inclusivo y con capacidad de influir en el desarrollo sostenible desde la cooperación cultural".