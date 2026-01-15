La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra el alcalde de Algeciras (Cádiz) por "malversación y acoso"

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido archivar la denuncia presentada por la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, y por la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, que señalaba supuestos delitos de "malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal indica que, mediante decreto del fiscal instructor del pasado 9 de enero, se ha acordado el archivo de las diligencias.

La decisión se adopta al amparo de los artículos 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al no existir en la actualidad investigaciones activas en las que pudiera formalizarse la personación interesada.