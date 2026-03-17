La flor cortada de Cádiz saca adelante la campaña del Día del Padre a pesar de los daños por las borrascas

Flores de cultivos de Chipiona (Cádiz) - COAG ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El sector de la flor cortada de Cádiz, que se ubica geográficamente sobre todo en la Costa Noroeste de la provincia gaditana, está a punto de cerrar la campaña por el Día del Padre del 19 de marzo, que ha salido adelante a pesar de los daños que sufrieron numerosos invernaderos de Chipiona durante los pasados temporales.

El responsable de la flor cortada en COAG Andalucía y miembro de la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de Cádiz, Luis Manuel Rivera, ha contado a Europa Press que el sector está centrado ahora en esta campaña del 19 de marzo para continuar acto seguido con la Semana Santa.

Luis Manuel Rivera ha recordado que durante el pasado tren de borrascas de enero y febrero "muchos agricultores" se vieron afectados, aunque "afortunadamente" las pérdidas fueron dispares, poniendo como ejemplo que si un productor tenía cuatro invernaderos, las lluvias afectaron a uno o dos de sus explotaciones, permitiendo continuar con la actividad en las otras restantes.

Eso ha permitido que el sector no perdiera por completo ni la anterior campaña de San Valentín ni ahora la del Día del Padre, que todavía no se ha dado por terminada ya que "todavía están mandado flores a muchos lugares de España".

Así con todo ha vuelto a reclamar una solución para el problema del acuífero que tienen en Chipiona y que afecta a unas 350 hectáreas de terreno, las cuales se anegan cuando caen abundantes lluvias como las del mes pasado, perjudicando con ello a los cultivos y al trabajo de los agricultores.

Según ha explicado, las asociaciones agrícolas de la provincia trasladaron al ministro de Agricultura, Luis Planas, esta problemática en una reunión que mantuvieron durante una visita a la zona del responsable del Gobierno. Así, se le reclamó la puesta en marcha de un plan estratégico que recoja soluciones inmediatas para el acuífero ya que "los agricultores no pueden esperar".

En ese sentido, Rivera ha abundando que desde el sector no puede vivir "pendiente del tiempo y de las lluvias", que cuando caen con fuerza provocan "numerosos daños y pérdidas" para los cultivos de la flor cortada. Es por eso que ha considerado necesaria una solución que permita a los agricultores planificar las campañas sin incidencias.

Esta misma petición ha sido trasladada a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, por lo que desde el sector de la flor cortada están a la espera de lo que las administraciones puedan concretar al respecto, confiando en que se les ofrezcan medidas que ayuden a evitar repetir episodios como los vividos en febrero y que suele ser habitual cuando llegan las lluvias.

El responsable de la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de Cádiz también ha puesto el foco en las ayudas para el sector del Gobierno de España para afrontar daños por las borrascas, advirtiendo que algunos productores de la zona no podrían acogerse a ellas al no cumplir con algunos de los requisitos necesarios para acceder a ellas, lo que va a suponer una complicación añadida para quienes han sufrido pérdidas, que se podrían quedar sin compensaciones económicas.

Ante esto, están pendientes de las ayudas que publique la Junta de Andalucía para ver si en este caso sí pueden beneficiarse también estos agricultores.