Gamarra critica que PSOE "no haya pedido" a Ábalos que deje el escaño tras comparecer en el TS: "Sigue la conexión"

BARBATE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha criticado este viernes que el PSOE "no haya pedido" al exministro José Luis Ábalos que deje su acta en el Congreso de los Diputados, donde forma parte del grupo mixto, tras su comparecencia el pasado miércoles en el Tribunal Supremo (TS).

En declaraciones a los medios de comunicación en Barbate (Cádiz), Gamarra ha manifestado que es lógico que la sociedad española "esté escandalizada" al ver que Ábalos, con retirada de pasaporte e investigado por "delitos de máxima gravedad", siga manteniendo un escaño en el Congreso de los Diputados, a donde llegó como diputado del PSOE en las últimas elecciones generales.

Ha puesto el acento en que Ábalos, pese a formar parte del grupo mixto, "sigue fielmente la disciplina de voto del PSOE en todas las votaciones": "O tiene una capacidad telemática de adivinar cuál va a ser el sentido del voto, que evidentemente no la tiene, o recibe instrucciones del PSOE en relación a qué tiene que votar".

"Esa conexión sigue perfectamente ahí presente y no se ha roto", según ha dicho Gamarra, quien ha insistido en que "no es admisible" que mantenga el escaño una persona que está siendo juzgada en el Tribunal Supremo por "delitos de máxima gravedad como es la pertenencia a una organización criminal que hizo de la llegada al poder un medio de corrupción y de enriquecimiento, pero no sólo de sí mismo, sino aprovechándose del gobierno" y ha añadido que los "indicios apuntan claramente a todo el entorno del PSOE".

"Y quienes fundamentalmente no le han pedido el acta ni le piden su dimisión como diputado son los miembros del PSOE", ha denunciado la dirigente del PP, para quien el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "sabía perfectamente" cuando cesó a José Luis Ábalos como ministro de Fomento "lo que había pasado, es decir, conocía la corrupción que había dentro de su Gobierno, dentro de su partido y también dentro de su entorno más personal".

Ha agregado que hoy están "en prisión o sin pasaporte aquellos que formaban parte de ese coche" con el que Sánchez se recorría España durante el proceso de primarias en el PSOE para la secretaría general, que finalmente ganó.

"Cuando lo cesó de ministro, lo sabía todo y lo tapó", ha recalcado Cuca Gamarra, quien ha querido dejar claro que si Ábalos tiene hoy un escaño en el Congreso es porque Pedro Sánchez "lo volvió a poner en las listas electorales" del PSOE en las últimas elecciones generales.