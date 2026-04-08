Gavira (Vox) denuncia que las infraestructuras siempre van a los "separatistas" pese a las "promesas" de PSOE y PP

Manuel Gavira (c.), este miércoles en Algeciras (Cádiz) - VOX

ALGECIRAS (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS) El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha manifestado que, pese a las "promesas" de PSOE y PP sobre el desarrollo de infraestructuras en Andalucía, la realidad es que siempre se las acaban llevando los "separatistas vascos y catalanes".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz)Manuel Gavira ha denuncia el "estado de abandono" en el que se encuentra el Campo de Gibraltar en materia de infrtaestructuras.

Ha lamentado la "falta de infraestructuras ferroviarias dignas" y ha señalado que un gaditano para ir en tren a Huelva o a Málaga tiene que pasar por Sevilla porque "no podemos acceder por tren". Asimismo, Gavira ha subrayado "falta de carreteras dignas", como la A-381, en la que "parece que uno va montado a caballo, dando botes".

Con respecto a la inseguridad, el candidato a la Junta ha advertido de que, desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno de España, "las violaciones en la provincia de Cádiz se han incrementado un 277 por ciento".

Por ello, Gavira ha recalcado que los socialistas "hablan de mucho feminismo", pero "lo que hacen es poner en la calle a los violadores y a los agresores sexuales y abrir la puerta al islamismo, a culturas incompatibles con las nuestras que dejan a las mujeres en un plano secundario".

Del mismo modo, el candidato de Vox ha relacionado "la inseguridad con el narcotráfico" y ha recordado que "ayer veíamos a la Guardia Civil denunciar cómo el narcotráfico sigue campando por toda la provincia de Cádiz".

Además, Gavira ha añadido "el abandono en el empleo" porque el Campo de Gibraltar es la zona de España con más parados.

Sobre las prioridades de Vox para el Campo de Gibraltar, Gavira ha asegurado que son "todo lo contrario a lo que han hecho el PSOE y el PP" y se ha referido a los problemas de infraestructuras, de seguridad, de inmigración "ilegal", de narcotráfico o de empleo, que es "lo que nos jugamos el 17 de mayo", fecha de las elecciones andaluzas.

Gavira ha afirmado que los vecinos del Campo de Gibraltar "no tienen que vivir entre la espada y la pared de la mafia y la corrupción del PSOE y la estafa permanente del PP". Ha indicado que mientras al presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "le preocupa su tranquilidad", a los andaluces "nos preocupa nuestra tranquilidad y nuestra comodidad, no la suya, porque no estamos tranquilos".

