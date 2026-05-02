Gavira (Vox) pide un "apoyo masivo" para "un gobierno que se moje y defienda la prioridad nacional y a los andaluces"

Manuel Gavira en el mercado central de abastos de Jerez. - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha pedido "el apoyo masivo a los andaluces" para "un gobierno valiente, que se moje y que ponga a los andaluces primero", al igual que en otras partes de España "donde ese apoyo ha hecho que cambien de rumbo". "Un gobierno que se meta en líos para sacar a los andaluces de los líos en los que estamos gracias a la administración y que defienda la prioridad nacional, que los andaluces de una vez por todas seamos los primeros de la fila, no los últimos de la cola", ha subrayado.

En declaraciones a los periodistas realizadas en Jerez de la Frontera (Cádiz) antes de una visita con reparto electoral en el Mercado Central de Abastos, Gavira ha incidido en que quieren "un gobierno que diga basta ya a la inmigración masiva que condena y colapsa los servicios públicos de Andalucía y genera miedo, intranquilidad e inseguridad".

Asimismo, el candidato de Vox ha pedido "un gobierno que defienda al sector primario, al campo, la agricultura, la ganadería y la pesca, y que condene la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y la competencia desleal de los productos que vienen del norte de África y de Mercosur". En este sentido, ha exigido "más olivos y menos placas" y ha señalado que Vox quiere "que las energías renovables estén en suelo no productivo".

Gavira ha recordado que este viernes fue el Día de los Trabajadores y ha señalado que "desde hace muchos años" en este día y en provincias como Cádiz, "no hay nada que celebrar" y ha asegurado que "los responsables son PP y PSOE, que con sus políticas llevan al desempleo, a paro y por supuesto también a salarios muy bajos y trabajos muy precarios".

"Y mientras esto pasa, tenemos un gobierno en Andalucía que pide tranquilidad, pide que no haya líos, y Vox lo que pide es un gobierno que se moje y un gobierno que ponga primero a los andaluces", ha manifestado Gavira, que ha señalado que "Andalucía tiene las condiciones necesarias para ser el motor de España, todas las potencialidades para ser los primeros de la nación y los que tiren del carro".

"Para el próximo día 17 de mayo nosotros lo que queremos es simplemente un cambio de rumbo en las políticas de Andalucía, queremos sentido común, prioridad nacional y que los andaluces seamos los primeros de una vez por todas", ha insistido Gavira que ha apuntado que "hay otras partes de España donde ese apoyo ha hecho que cambien de rumbo y ha hecho que de una vez por todas tengamos esa prioridad nacional que todos los andaluces nos reclaman cada vez que nos los encontramos por la calle".

En cuanto al spot del PSOE sobre la prioridad nacional, Gavira ha afirmado que no lo ha visto, y, tras incidir en que se trata de "que los españoles seamos los primeros de la fila y no los últimos de la cola", ha asegurado que "con el PSOE y con el PP los últimos de la cola siempre somos los españoles".

Así, tras recordar que la provincia de Cádiz tiene un 21% de paro, ha concluido señalando que "si eso es lo que nos propone Sánchez y Montero, que sigamos siendo los últimos del vagón, nosotros no lo queremos, y los spot que haga el PSOE no lo van a poder revertir". "El PSOE es un partido con una historia y un gobierno corrupto y traidor y los andaluces le van a poner en su sitio el próximo día 17 de mayo", ha concluido.