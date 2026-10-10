Gobierno destaca el incremento del 6% de los efectivos de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz desde 2018

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), saluda a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en la Operación Paso del Estrecho. ARCHIVO. - Nono Rico (Europa Press) - Archivo

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha destacado el incremento del 5,92% de los efectivos destinados en el conjunto de las unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Cádiz y Algeciras desde el año 2018, apuntando además que el grado de cobertura en lo referente a las unidades dedicadas a la lucha contra el narcotráfico se encuentra en el 90,96%.

De esta manera ha dado respuesta escrita a una pregunta registrada por el PP en el Congreso de los Diputados, sellada el 23 de septiembre y recogida por Europa Press, relativa a inversiones que ha realizado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para dotar a las unidades de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz de nuevas capacidades tecnológicas.

En ese sentido, ha defendido que desde la puesta en marcha del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar en 2018, la presencia de la Guardia Civil "se ha visto reforzada de forma progresiva", pasando de 2.471 efectivos en diciembre de 2018 a 2.904 a 30 de junio de 2026.

Además, ha respondido que el total de puestos de trabajo del Catálogo está previsto para una dotación máxima de efectivos en las diferentes plantillas, que, "en escasas ocasiones alcanza la ocupación total", ya que dichos catálogos "son modificados antes de que lleguen al 100% de ocupación".

"Los nuevos catálogos están diseñados con previsión de los retos futuros que han de afrontar las Fuerzas de Seguridad, cuyas plazas se van cubriendo paulatinamente en las distintas convocatorias de los siguientes años", ha manifestado el Gobierno.

Complementariamente a las unidades de las Comandancias relacionadas, el Grupo de Acción Rápida (GAR) mantiene desde hace años "presencia permanente" a disposición de la zona de andalucía en el marco del Plan de Operaciones Carteia.

En el marco de este Plan, el Ejecutivo central ha indicado que la Guardia Civil ha acometido el refuerzo de personal de las áreas de seguridad ciudadana, de respuesta e intervención, de especialistas de fiscal y de fronteras, así como de las estructuras "ad hoc" de refuerzo de investigación y de análisis criminal.

Los resultados obtenidos en este marco hicieron que se llegara a la conclusión de la necesidad de dotar a la zona de Andalucía de unas "capacidades adecuadas a nivel regional" (Unidad de Policía Judicial de la Zona de Andalucía), a través de una estructura de carácter permanente para la investigación, análisis, seguimiento y coordinación de operaciones contra el narcotráfico en esta demarcación, que permitiera mantener los niveles de control alcanzados una vez finalice el plan específico.

Al mismo tiempo, ha continuado, "se consideró oportuno reforzar las capacidades de investigación de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial provinciales (UOPJ's) de las Comandancias dependientes de esa zona".

El Gobierno ha añadido además que el OCON-SUR se integró dentro de las estructuras orgánicas de las unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil de la zona de Andalucía y que "las razones que motivaron su transformación e integración en las unidades orgánicas y permanentes ya existentes en la zona de actuación fueron cuestiones de índole operativa, y dada la evolución de la situación delictiva, favorecer la optimización de los recursos humanos y financieros".

En su respuesta escrita, se ha hecho referencia también al V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (2026-2027), el cual contempla el mantenimiento del "esfuerzo realizado" desde la implantación del mismo, "consolidando los refuerzos de personal y la mejora de las capacidades operativas, materiales y tecnológicas de las Fuerzas de Seguridad, conforme a las necesidades que se vayan identificando, teniendo en cuenta que el refuerzo de medios materiales y humanos también se ha producido en la Policía Nacional".

AUMENTO DE EFECTIVOS DESDE 2018

El Gobierno ha asegurado que mantiene como "prioridad" el refuerzo progresivo de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la adecuada planificación y distribución de sus recursos humanos, en atención a criterios operativos, territoriales y de servicio público.

Al respecto, ha hecho hincapié en que entre los años 2012 y 2018 --etapa del PP de Mariano Rajoy en Moncloa-- "se perdieron en España más de 13.000 efectivos, lo que significa que durante ese periodo las plantillas disminuían a un ritmo de más de 1.800 agentes por año".

Continuando con esto, ha explicado que desde 2018 se han publicado ofertas de empleo que contemplan unas tasas de reposición "el 115%, del 130% y del 125% los últimos años", y que el Consejo de Ministros aprobó en marzo la última oferta pública de empleo para la Policía Nacional y la Guardia Civil, que suma "más de 6.000 nuevas plazas para ambos cuerpos", manteniendo la tasa de reposición "del 125%".

Con esta política, ha aseverado el Ejecutivo, "se ha invertido la tendencia, lo que está permitiendo incrementar el número de agentes, mejorar la dotación de las plantillas y modificar los catálogos de puestos" de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para aumentar los mismos. Así, Policía Nacional y Guardia Civil alcanzaron en conjunto los 159.075 agentes en diciembre de 2025, un dato que ha calificado de "máximo histórico".