El Gobierno señala que en Defensa no existen compensaciones económicas por terrenos militares como el Retín en Barbate

Archivo - Imagen del desarrollo de la exhibición militar organizada por la Armada Española y la OTAN en la Playa del Retín. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que en el Ministerio de Defensa no existen compensaciones económicas por la ubicación de terrenos militares en el término municipal de municipios como Barbate (Cádiz) por el uso del campo de entrenamiento y de tiro de la Sierra del Retín.

Así la ha señalado en una respuesta, recogida por Europa Press, a una pregunta escrita presentada por el PP, donde se interesaba por saber qué medidas alternativas va a impulsar el Gobierno para compensar económicamente a Barbate por tener casi un 39% de su territorio municipal dedicado a un campo de tiro y de entrenamiento en la Sierra del Retín.

No obstante, tras indicar que en el Ministerio de Defensa no existen compensaciones como la solicitada en la iniciativa, el Gobierno informa que "sin perjuicio de ello, el Ministerio desarrolla iniciativas referidas al Campo de Adiestramiento Sierra del Retín (CASR) como la autorización especial de uso al Ayuntamiento de Barbate de una parcela cercana a la Playa de Pajares para ser utilizada como aparcamiento publico de vehículos durante la época estival.

Igualmente, indica que deja la cesión de terrenos del CASR necesarios para poder construir una rotonda en el kilómetro cinco de la carretera A-2231 a petición del Ayuntamiento de Barbate al objeto de disminuir la siniestralidad en esa zona de acceso a playas, así como la autorizaciones demaniales a la Asociación Barbateña de Ganaderos para el aprovechamiento ganadero.

Finalmente, señala que también autoriza una concesión demanial en favor del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para la instalación de los colectores generales, Estación de Bombeo y Estación de aguas residuales de Barbate-Zahara de los Atunes en los terrenos del CASR.